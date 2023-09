Italia se complica antes de desafiar a Chile: sufre tres derrotas en su serie de Copa Davis frente a Canadá

Chile enfrentará este viernes a una Italia dolida y complicada. Los locales perdieron 0-3 ante Canadá en la primera llave de esta Copa Davis, quedando en el fondo de la tabla junto a Suecia. De perder ante los dirigidos por Nicolás Massú, se despedirían del torneo.

Un escenario que no se esperaba en el papel, ni siquiera considerando las bajas de Italia, ya que por ranking estaban muy por encima de Canadá. Mientras que los italianos tenían a dos top 40 como singlistas, los norteamericanos llegaron a Europa solo con jugadores fuera del puesto 150 del ranking, luego de que sus tres mejores tenistas se bajaran del torneo.

Pese a aquello, los últimos campeones sorprendieron logrando las tres victorias de la serie. Alexis Galarneau (200°) venció por 7-6 (8) y 6-4 a Lorenzo Sonego (38°) en el primer duelo. Después Gabriel Diallo (158°) abrochó la serie tras superar por 7-5 y 6-4 a Lorenzo Musetti, número 18 del mundo.

En el dobles la situación no cambió y Canadá celebró por 7-6, 4-6 y 7-6, cosechando un rendimiento perfecto en una jornada de muchas emociones para ellos. Solo horas antes del comienzo de la serie se confirmó la baja de Denis Shapovalov (31), quien intentó ser parte del equipo pero no alcanzó a recuperarse de una lesión. Esto se sumó a las bajas ya confirmadas de Félix Auger-Aliassime (14°) y Milos Raonic, ex tres del mundo.

Así los dirigidos por Nicolás Massú tendrá la chance de poder eliminar a los locales este viernes, cuando se enfrenten en Bolonia a las 10 de la mañana hora chilena. El sábado será el último duelo, esta vez frente a los actuales campeones. De momentos, ambos comparten la punta del grupo.