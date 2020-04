Jarry asegura a dos de sus patrocinadores pese a la sanción

Después de semanas de incertidumbre, Nicolás Jarry finalmente pudo conocer la sanción por el caso de dopaje en que se vio involucrado. La ITF lo suspendió por 11 meses, luego de considerar que no tuvo intención en sacar ventaja deportiva aunque sí lo responsabilizó de no haberse preocupado de la procedencia de los suplementos vitamínicos contaminados que consumió.

Con las cosas más claras, La Tercera consultó a los principales auspiciadores del tenista número dos del país. En enero pasado, solo Wilson había manifestado que apoyaría al tenista, incluso si la sanción no era favorable, mientras que Kia había decidido mantener su respaldo hasta conocer los resultados. En tanto, Nike no se había pronunciado, al igual que AFP Hábitat. Sin embargo, unas semanas después, el medio Interferencia reveló que la administradora de pensiones había congelado su apoyo al deportista.

El propio jugador se refería ayer al tema de los auspicios y su posición tras su caso de dopaje con cierta satisfacción. “Hasta ahora, mis auspicios han confiado en mí. Hay algunos que los he tenido que suspender por cómo es el sistema de cada empresa, como con Hábitat. Pero esto que me pasó no va a perjudicar mis auspicios”, dijo.

Nike y AFP Hábitat mantienen el hermetismo, incluso tras conocerse el fallo. La AFP declinó referirse, mientras que la marca estadounidense afirmó: “En Nike no nos referimos públicamente a la situación contractual de nuestros atletas”. El vínculo de Nico se analiza en Estados Unidos. De todos modos, durante su preparación en este período siguió utilizando la ropa de la marca norteamericana.

Wilson, en tanto, ratifica su apoyo y enaltece su condición humana. “Como Wilson Chile y Wilson global siempre estuvimos dispuestos y comprometidos en apoyar a Nico Jarry en su carrera, pese a la adversidad y a lo que estaba pasando. Nosotros siempre confiamos en él y en sus buenas prácticas, porque ha demostrado con hechos que es un jugador súper noble y demuestra un muy buen actuar. Ni siquiera pensamos en quitarle el apoyo; por el contrario, siempre apoyándolo en esta situación tan difícil. Estamos contentos porque va a retomar su labor y va a estar presente con Wilson en el circuito”, señala Óscar Cereño, brand manager de la firma.

Kia, por su parte, valora el fallo y mantendrá su respaldo, aunque revisarán la forma. “Hasta el momento no ha cambiado nada. Supimos por él de la sanción, antes de que saliera públicamente. Y ahora estamos en un proceso de evaluación con el Nico de cómo seguimos, tomando en consideración de que el informe consigna de que no hubo intención de obtener ventaja deportiva, sino que fue un error involuntario”, asegura Horacio Meléndez, gerente de marketing de la marca de autos, quien añade cómo es el vínculo del tenista con la compañía: “Ocupa auto de la marca y tiene un fee mensual. Alguna vez hablamos también de incentivos por resultados”.

El ejecutivo celebra la decisión que tomaron. “Sigue como embajador y rostro publicitario. Estamos contentos de que la confianza que pusimos en él la haya retribuido con claridad y transparencia. Tomamos el riesgo de apoyarlo y él retribuyó comprobando que su intención nunca fue sacar ventajas indebidas”, sentencia.

Ya con los apoyos más claros, Jarry podrá empezar a levantarse después de un difícil período y de una sanción que le significó importantes perjuicios económicos, pues el castigo implica la devolución de los premios obtenidos desde que le fue detectado el dopaje hasta que fue suspendido provisionalmente.