Joaquín Niemann destaca entre los diez golfistas mejor pagados del mundo

Joaquín Niemann vuelve a destacar a nivel internacional. Esta vez, desde una perspectiva económica. El sitio especializado Sportico, que integra el mundo de los negocios y el deporte, realizó un listado con los diez golfistas mejor pagado que cuenta con la presencia del chileno.

El número uno del listado es uno de los rivales del talagantino en el LIV Golf. Se trata del español Jon Rahm, quien presenta una ganancia de 92 millones de dólares por sus actuaciones dentro del campo y otros 10 millones de la moneda estadounidense por sus actividades extradeportivas.

“Rahm no ganó ningún evento del LIV en 2025, pero su capacidad para mantenerse en la parte alta de la clasificación le proporcionó suficientes puntos para reclamar el título individual de la temporada del circuito patrocinado por Arabia Saudí”, destaca el citado medio.

“Esto le valió al español un premio de 18 millones de dólares por segundo año consecutivo, tras haber ganado el mismo galardón en 2024, y Rahm actualmente encabeza la clasificación histórica del LIV”, agregaron.

El podio lo completan el norirlandés Rory MCIlroy con US $84 millones y el estadounidense Scottie Scheffler con US$ 81 millones, siendo parte estos últimos del circuito PGA.

Joaquín Niemann aparece ocupando el séptimo lugar del listado con una ganancia dentro del campo de US$ 38 millones y otros tres millones de dólares por ingresos externos.

Sobre el nacional explicaron que “aunque Niemann ganó cinco eventos del LIV Golf en 2025, aún se encontraba a menos de tres puntos de Rahm en la lucha por el título individual del circuito, lo que le costó aproximadamente 10 millones de dólares en bonificaciones”.

“El líder histórico en victorias del LIV ha tenido un comienzo de temporada considerablemente más lento: en cinco torneos, Niemann no ha quedado mejor que en cuarto lugar. El chileno de 27 años tampoco estará en el Masters de 2026, ya que no recibió una invitación especial para competir en Augusta. Fuera del campo, sus patrocinadores incluyen a Ping, Rolex y Mercedes-Benz”, complementaron.

Por cierto, un caso que llama la atención dentro de este ranking es el de Tiger Woods, quien a pesar de estar bastante tiempo fuera de las competencias, ostenta el quinto lugar.

El estadounidense ha acumulado 0,2 millones de dólares dentro del campo y los otros 54 millones se deben otras vías.

Sobre la metodología para llegar a estos números, el medio indicó que “la lista de Sportico de 2026 de los golfistas mejor pagados del mundo registra las ganancias de los últimos 12 meses, desde el Masters de 2025. Todas las cifras están redondeadas al millón de dólares más cercano, siendo Woods la única excepción, ya que ganó menos de siete cifras en el campo”.

Añaden que “las ganancias en el campo incluyen premios y bonificaciones, así como los pagos anuales que algunos jugadores recibieron de LIV Golf. Las ganancias fuera del campo son una estimación de los acuerdos de patrocinio, los honorarios por apariciones y los ingresos por licencias y artículos de colección de los últimos 12 meses, además de los ingresos en efectivo de cualquier negocio en el que el atleta tenga un interés significativo”.

Por último, expresan que “Sportico no contabiliza los ingresos por inversiones, como intereses o dividendos, pero sí incluye las ganancias derivadas de la venta de participaciones accionariales de los deportistas. No se deducen impuestos ni comisiones de agentes”.

Los golfistas mejor pagados del mundo en 2026

1. Jon Rahm: 102 millones de dólares

Ganancias en el campo: 92 millones de dólares | Ganancias fuera del campo: 10 millones de dólares | Edad: 31 | Circuito: LIV | País: España

2. Rory McIlroy: 84 millones de dólares

Ganancias en el campo: 29 millones de dólares | Ganancias fuera del campo: 55 millones de dólares | Edad: 36 | Circuito: PGA | País: Irlanda del Norte

3. Scottie Scheffler: 81 millones de dólares

Ganancias en el campo: 51 millones de dólares | Ganancias fuera del campo: 30 millones de dólares | Edad: 29 | Circuito: PGA | País: Estados Unidos

4. Bryson DeChambeau: 65 millones de dólares

En el campo: 45 millones de dólares | Fuera del campo: 20 millones de dólares | Edad: 32 | Circuito: LIV | País: Estados Unidos

5. Tiger Woods: 54,2 millones de dólares

En el campo: 0,2 millones de dólares | Fuera del campo: 54 millones de dólares | Edad: 50 | Circuito: PGA | País: Estados Unidos

6. Tommy Fleetwood: 42 millones de dólares

Ganancias en el campo: 30 millones de dólares | Ganancias fuera del campo: 12 millones de dólares | Edad: 35 | Circuito: PGA | País: Inglaterra

7. Joaquín Niemann: 41 millones de dólares

En el campo: $38 millones | Fuera del campo: $3 millones | Edad: 27 | Tour: LIV | País: Chile

8. Hideki Matsuyama: 31 millones de dólares

En el campo: 6 millones de dólares | Fuera del campo: 25 millones de dólares | Edad: 34 | Circuito: PGA | País: Japón

9. Xander Schauffele: 30 millones de dólares

En el campo: 8 millones de dólares | Fuera del campo: 22 millones de dólares | Edad: 32 | Circuito: PGA | País: Estados Unidos

10. Collin Morikawa: 28 millones de dólares

En el campo: 9 millones de dólares | Fuera del campo: 19 millones de dólares | Edad: 29 | Circuito: PGA | País: Estados Unidos