Joaquín Niemann se aferra al protagonismo en el US Open

El hoyo 13 de la jornada de ayer de Joaquín Niemann pudo pelear perfectamente por el premio al tiro del día en la tercera ronda del US Open. Después de un buen golpe de salida, la pelota quedó en el green en ese par 3, pero no especialmente cerca, sino a 21 yardas, casi 20 metros. La única opción de birdie era encajarla desde ahí y Joaco no falló.

Fue uno de los puntos altos del chileno en la jornada sabatina del abierto estadounidense, que se está desarrollando en el Winged Foot Golf Club neoyorquino. La ronda la terminaría con 72 golpes. Con +3 en el acumulado (68-73-73) no está lejos del protagonismo.

Al empezar el día horizonte se veía oscuro. Niemann partía el día con bogeys en los dos primeros hoyos. En el primero se fue a la arena en vez de aterrizar directamente en el green y eso le costó caro. En el segundo cayó en el complicado rough del campo en Mamaroneck, que lo complicó al punto de llegar en tres instancias al green.

El drama siguió en el hoyo 5, un par 4 pero que recorre 500 yardas. Ahí Niemann hizo un zig zag sin acertar el fairway, para cerrar bien con dos putts. Cinco hoyos jugador y +3 en su tarjeta del día, no volvería a estar tan abajo (27º aparecía en la pizarra a esa hora).

Era momento de remontar. En Winged Foot eso no es decir y hacer. Lo comenzó a intentar en el siguiente hoyo. No fue birdie, pero salvó con par una salida que lo dejó en la zona con el pasto más largo, pero resolvió atacando ese green.

En el 8 tampoco acertó el fairway (o hizo en apenas seis de los 14 en el día), pero anotaba par también. Los birdies parecían no estar lejos. Y así era. En el hoyo 9, el primer par cinco que enfrentaba hizo su juego: aprovechó que el recorrido es recto y pegó con más fuerza que nunca, para que la bola viajara 371 yardas. La distancia de salida ha sido una de las estadísticas destacadas del chileno en este US Open, con 337,5. Al final, haría un solo putt para cerrar la ida del campo con birdie.

En la vuelta el sufrimiento sería menos. Aunque anotó bogey ya en el 10, por un bunker mal salvado en ese par 3, caerían las alegrías: en el 13, con el destacado putt de 20 metros, con los pares sin pasar por el fairway en los hoyos 14 y 15; y el birdie del 16, que fue perfecto, salvando un dogleg a la izquierda dejando la pelota con vista al green y luego dejando la pelota en la zona de putt.

En el 17 dejó ir una buena oportunidad para birdie, tal vez algo apresurado en el golpe final, y en el 18 cerró con bogey luego de hacer tres putts. Antes de eso estaba top 10 en la pizarra.

Al momento de entregar su tarjeta, Niemann se ponía 14º en la pizarra, pero la posición final del día se sabrá más tarde, cuando se termine la jornada de golf en Nueva York.