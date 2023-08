Johnny Herrera pide a Gustavo Quinteros en la banca de la U: “Lo voy a buscar, feliz”

La U no lo está pasando bien. Ante Magallanes, los laicos sufrieron su tercera derrota en línea. Ya se puede hablar de un panorama crítico. Mauricio Pellegrino no consigue llegar plenamente con su discurso al plantel y, por el momento, la dirigencia no se atreve a adelantar una decisión respecto de su futuro. “No es el momento, falta mucho”, advierten en Azul Azul respecto de la potencial renovación del vínculo. “Con Mauricio (no he hablado, porque) no es el momento. No puedo decir nada ahora, porque falta mucho. Con los técnicos, al final, hay que ver qué quieren, qué quiere el club y estamos recién a mitad de año”, declaró el gerente deportivo, Manuel Mayo. “Con el técnico tendremos que conversar más adelante y ver que se dará. Pero hablar ahora, sería erróneo de mi parte”, agregó.

En Colo Colo, Gustavo Quinteros debe decidir su continuidad a fin de año. Lo hará con el aval del título que consiguió en la temporada anterior, pero en la balanza también tendrán que ingresar los fracasos internacionales que sumó en la últimas temporadas. Sin ir más lejos, este año los albos no superaron la fase de grupos en la Copa Libertadores. En la Sudamericana, que podía ser el premio de consuelo, terminaron lamentando un papelón ante el América Mineiro, el colista del Brasileirao. También ponderará los problemas que le han puesto para reforzar el plantel popular, su requerimiento más frecuente.

La idea de Herrera

¿Donde se juntan Quinteros y la U? En la última idea de Johnny Herrera. Al histórico arquero laico le parece perfectamente factible que el argentino nacionalizado boliviano llegue a la tienda estudiantil. “La U prácticamente lo único que se escucha es Pellegrino y no sé dónde está el presidente. El gerente deportivo salió a hablar hoy día, sabiendo muy poco de fútbol. Si a mí me preguntan, sinceramente, yo creo que, si se llega a ir de Colo Colo, yo de la U lo voy a buscar feliz”, declaró el actual comentarista de TNT Sports en una intervención televisiva.

Johnny Herrera, ex arquero de la U.

La intención no es antojadiza. Herrera la valida con argumentos y números a la mano. “Salvó a Colo Colo del descenso, literal. Ganó, no sé, estuvo 10 partidos sin perder. Colo Colo estaba descendiendo prácticamente y ganó esa final”, recordó respecto de la riesgosa misión inicial que asumió el estratega en Macul.

La segunda parte de la reflexión se centró en los logros que ha celebrado el técnico en su paso por Macul. “Al otro año no fue campeón porque hubo un par de jugadores que se fueron de fiesta y contagiaron al plantel de Covid. Después lo sacó campeón igual, no sé cuántas veces”, explicó. Incluso aludió a su otra experiencia en bancas nacionales. “Salió campeón en Católica. Entonces, el tipo tiene resultados a la vista”, destacó.