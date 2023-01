José Ignacio Cornejo ingresa al top 10 de las motos del Dakar tras acabar segundo en el día

José Ignacio Cornejo volvió a cumplir una gran participación en la etapa cinco del Rally Dakar que se disputa en Arabia Saudita. El piloto iquiqueño remató segundo en la jornada lo que le permitió ingresar al top 10 de la clasificación general.

Tras largar en la novena posición, consiguió cruzar el punto de control del kilómetro 37 en el primer lugar, claro que la arena y las dunas le hicieron bajar un poco el ritmo de la competencia y para evitar algunos errores en la apertura de la pista.

Al final de cuentas esto le salió bien, pues tras llegar a estar sexto en el punto de control del kilómetro 182, a casi cuatro minutos del primero, esto le permitió quedar en el segundo puesto del día tras acabar a solo 13″ del ganador del día, el francés Adrien Van Beveren.

Por su parte, Pablo Quintanilla, quien también estuvo en el grupo de apertura del recorrido, terminó en el décimo lugar con una desventaja de 12′28″ con el motorista galo.

De esta forma la clasificación general la lidera el estadounidense Skyler Howes con un tiempo acumulado de 23H 21′09″ y es seguido de cerca por el argentino Kevin Benavides (+44″) y el también norteamericano Mason Klein (+1′40″).

“Por fin he tenido buen día, me he sentido bien durante toda la etapa atacando y los de delante cometieron un error antes de cargar combustible. A partir de ahí supe que había ganado minutos y pensé que tenía que atacar. La etapa ha sido rápida y física, pero también mentalmente dura porque he estado solo todo el día, estoy cansado pero estoy aquí y no me he caído, así que todo va bien”, comentó tras su arribo José Ignacio Cornejo.

A su vez, el ganador del día, Adrien Van Beveren, apuntó que “en un momento dado, los de delante se salieron de la pista en un mal sitio, yo tomé el cruce de pistas correcto y me encontré solo sin huella delante, me pareció genial. En la segunda parte de la etapa, lo abrí todo. Intenté marcar un ritmo elevado. Durante un rato me siguieron, pero luego no quedó nadie, así que ataqué con todo porque pensé que recuperarían distancia gracias a las huellas. Sólo había arena. Me gusta, es agotador pero es un punto fuerte para mí. Ha sido una etapa espectacular para mí, estoy muy contento”.

Chaleco López vuelve a tomar protagonismo

Después de dos etapas complicadas por las condiciones del tiempo y la falta de combustible, Francisco López junto a su navegante Juan Pablo Latrach consiguieron ser protagonistas de la etapa 5 del Dakar 2023.

La dupla nacional arribó a la meta en el segundo lugar tras completar los 373 kilómetros de especial cronometrada en 5H 4′42″, con una diferencia de 4′47″ por detrás del ganador del día, el estadounidense Seth Quintero.

De todas maneras Chaleco sigue alejado del podio del Dakar en la clasificación general. El piloto curicano ocupa el quinto lugar a 2H 39′50″ del belga Gillaume de Mevius.

Tras la llegada, López valoró la actuación del día. “Al principio en el primer tramo fuimos más constantes, fuimos viendo el consumo del auto y hoy día se comportó bien. Vamos viendo las matemáticas arriba del auto y vamos enfrentando la etapa en los últimos kilómetros. Atacamos al final, pero era fácil quedar fuera. El camino estaba muy roto”.

“Estamos quintos en la general, vamos a ir empujando de a poco y vamos a intentar conseguir el podio. Queda mucho todavía. Mañana es un día muy largo, así que estamos preparándonos para el sexto día y el día de descanso”, añadió.