José Ignacio Cornejo logra su tercera victoria de etapa en el Dakar y vuelve al podio de la clasificación general

José Ignacio Cornejo pudo volver a celebrar una victoria de etapa en el Dakar 2023. El piloto chileno ha conseguido ser el piloto más rápido en completar los 483 kilómetros de la especial cronometrada entre Riad y Al Duwadimi. Lo hizo tras alcanzar una ventaja de 32″ sobre el argentino Kevin Benavides y 3′12″ del también transandino Luciano Benavides.

De esta manera, el iquiqueño aseguró su tercera victoria de etapa marcando un récord personal en el Dakar. Esta actuación le ha permitido al chileno volver a estar presente dentro del podio provisorio de la clasificación general de las motos.

El hasta ahora líder es el estadounidense Ricky Brabec que solo tiene un segundo de ventaja sobre su más cercano perseguidor, el botsuano Ross Branch. Justo atrás del africano está Cornejo con una desventaja de 6′46″ respecto al norteamericano.

Un panorama completamente distinto a lo que ha debido enfrentar Pablo Quintanilla. El chileno fue por lejos el gran perdedor de la etapa de 48 horas tras quedarse sin combustible a 10 kilómetros del puesto de reabastecimiento. Con eso, pasó del sexto al 17° lugar de la general. Y hoy ha vuelto a tener problemas.

“Desde ahora hasta la meta, quiero disfrutar de la carrera y mi idea es entregarme al 100% para intentar rematar el Dakar de la mejor manera posible”, fue la consigna que compartió el piloto a la organización antes de arrancar en el 21° puesto esta mañana.

Sin embargo, después de firmar los mejores tiempos en los dos primer puntos de control, debió parar a la altura del kilómetro 112 para atender unos problemas mecánicos que le han significado estar detenido por una hora y 15 minutos.

Tras llegar a la meta, José Ignacio Cornejo ha comentado que “al principio no estaba cómodo. Me he peleado un poco con la moto y me he caído de la forma más tonta. Después me he recuperado mentalmente y me he dicho a mí mismo que tocaba atacar. Así lo he hecho y al final creo que no me ha ido mal. Todo el mundo ataca fuerte así que voy a tomarme la carrera día a día para tratar de recuperar el tiempo perdido”.

Por su parte, el líder de las motos Ricky Brabec indicó que “la jornada posterior al día de descanso nunca es fácil. He salido tercero, por delante de mis rivales, así que la posición no era la ideal. Ha sido un día bastante lento para mí y no he logrado el resultado que me habría gustado. Pero bueno, sigo al 100% y con ganas de darlo todo en las cinco etapas que quedan”.