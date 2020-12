Juan Sánchez Sotelo, goleador de Huachipato: “Me robaron la camiseta de Maradona”

Hoy rompe redes en Huachipato y pocos recuerdan su paso por La Serena en 2011. Allí, Juan Sánchez Sotelo marcó 13 goles en 34 partidos y dio el salto a Europa. Ocho años después, el argentino retornó a Chile y es uno de los máximos artilleros de la competencia. Ya suma 17 goles en 32 encuentros y espera sumar más ante Colo Colo. Aún, eso sí, lamenta la partida de Diego Maradona. “Era nuestro superhéroe y el póster de mi habitación. Para mí fue lo máximo, único e irrepetible. Sólo queda agradecer las alegrías que nos dio”, repasa el delantero de 33 años.

¿Cómo reaccionó cuando se enteró de la noticia?

Estaba en el centro con mis nenes. Mi señora bajó antes del auto y yo estacionaba. En eso, me llegó una notificación donde apareció que falleció Diego. Me agarró una angustia, estacioné, me junté con mi señora y pensó que había pasado algo grave en la familia, porque llegué llorando.

¿Significó mucho para usted?

Soy maradoniano. Con todo lo que se generó tras su muerte, quedó demostrado que fue lo máximo. Uno lo juzga como jugador y tal como dijo Fontanarrosa: “no me importa lo que hizo con su vida, le agradezco por lo que hizo en la mía”. Estuve en Europa y te asociaban a Maradona sólo por ser argentino. No viví el Mundial del 86 ni nada, lo que más recuerdo era su mechón amarillo. Mi viejo jugó en Platense e intercambió camiseta con Maradona cuando él estaba en Argentinos Juniors.

Esa camiseta deben guardarla como un tesoro …

Sabes que me robaron la camiseta de Maradona. Increíble. Y lo peor es que ni deben saber que es de Maradona, porque era una camiseta roja, vieja y sin el escudo, sólo con el 10 atrás.

No le puedo creer …

Fue terrible y es uno de mis grandes dolores. Me estaba cambiando de casa y el departamento anterior había quedado vacío, sólo quedaban las camisetas por ir a buscar. Me mandaron un mensaje que entraron a robar y se llevaron unas 80. Mi papá tenía de Bochini, Ramón Díaz, la mía del debut y todas las que cambié en mí carrera. Ahora volví a coleccionar otra vez.

¿Eso fue en Argentina?

Sí, en Avellaneda por 2015. Y, ¿sabes lo cómico?, que una vez un amigo me llamó y me dijo ‘no sabes lo que acabo de ver’. Y bueno, vio un recolector de basura con mi camiseta de La Serena de 2011 y con el número 26. Son cosas que pasan. Perdí la de nuestro prócer y es algo que no se recupera más. De vez en cuando entro a Mercado Libre por si la veo entre tantas ventas de coleccionistas, pero ni deben saber que era de Diego, porque era vieja y de marca Sportlandia.

Usted peleó el descenso en Arsenal y Temperley, ¿cómo se vive esa lucha?

Para mí es mucho más fácil pelear el título que el descenso. Cuando estás abajo no tienes margen de error y todo es una cuenta regresiva donde cada vez te quedan menos fechas. Cada pelota que te queda debe ir si o si adentro, o es una carga extra el fallar un gol. Nadie se merece pelear un descenso, es estresante. En Arsenal nos salvamos y en Temperley no nos fue bien.

Se lo pregunto por Colo Colo, su próximo rival.

Todavía tienen fechas para pelear y todo depende de ellos. Seamos sinceros, Colo Colo es un grande y se puede salvar tranquilamente. Tiene jugadores de renombre y un plantel para sacar adelante este momento. Acá vendrá a ganar, pero nosotros también tenemos que hacerlo, porque queremos seguir en los puestos de copas.

Pero lo mismo se decía antes sobre River Plate e Independiente, ¿no cree que Colo Colo pueda bajar?

No, no. Habrá nerviosismo en la gente, pero ellos deben confiar en que tienen un gran plantel. Aparte, ¿cuántas fechas quedan? Son muchas, arriba de 40 puntos si no me equivoco. Tienen tiempo aún. No veo gran peligro como para que piensen en el descenso.

Como delantero, ¿le sorprende que Nicolás Blandi no ha rendido?

Nadie duda de su calidad goleadora, que está demostrada, pero el delantero tiene rachas. Por ahí se recupera ahora y todo cambia. Al principio decían que Zampedri no la metía y hoy no para de anotar. Larrivey lo mismo, metió cuatro goles en un partido y ahora no deja de marcar. El fútbol es así. Blandi debe estar tranquilo porque cuando entre una, empezarán a entrar todas

¿Por qué casi todos los goleadores del torneo son extranjeros?

Solo asoma Andrés Vilches por Chile, pero son etapas. Él está haciendo un torneo excelente y fue llamado a la selección. Ya aparecerá otro como él, son rachitas.

Cada vez salen menos 9 de área, ¿a qué lo atribuye?

Hay partidos donde el 9 ya no es quien finiquita la jugada, sino que es quien hace el espacio. Hoy lucen más los que llegan de atrás que quienes estamos más cerca del arco. A uno como delantero cada vez lo marcan más y tiene que arrastrar a los defensas para generar sorpresa. Antes el 9 estaba para empujarla tras un centro, pero el fútbol se ha ido modernizando y hay que adaptarse.

¿Le ha gustado el VAR?

Sé que busca justicia, pero no me agrada mucho. Jugué toda mi carrera sin VAR y hay picardías que se perdieron. Me disgusta la tardanza porque se frena mucho el juego. Ojalá se vaya mejorando con los años.

El VAR lo privó de enfrentar a Colo Colo en la primera rueda …

Tal cual. No recuerdo el nombre del árbitro de ese partido (Héctor Jona vs La Serena), que me dijo que la jugada no le parecía para expulsión y que sólo era amarilla, pero el VAR le insistió que debía revisarla y terminé siendo expulsado. A veces cuesta entender el criterio porque te expulsan por una jugada que en otro partido cobran amarilla.

¿Qué ofrecerá Huachipato para vencer a Colo Colo?

Apostaremos a mantener el orden, aprovechar los espacios y ser contundentes. A estos equipos no los puedes perdonar y necesitamos un triunfo para seguir arriba. No están en el mejor momento, pero no dejan de ser Colo Colo.