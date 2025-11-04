Juan Tagle aborda la salida de Valber Huerta de la UC: “La gente lo va a recordar como un jugador que dio todo”.

La UC comenzó su semana con una noticia que remece a su plantel. Valber Huerta rescindió su contrato este lunes. Además, El Deportivo pudo saber que el defensor, que lleva más de un año sin jugar producto de una lesión en la rodilla izquierda, tomó la decisión de dejar el fútbol a sus 32 años.

La salida del zaguero, que consiguió seis títulos en Universidad Católica durante su primera etapa, fue abordada por Juan Tagle. “El jugador no estaba siendo considerado. Hubo varias situaciones de lesiones desde que llegó. Tampoco vislúmbranos, ni el ni el cuerpo técnico, que fuera a ser considerado en lo que queda de contrato, de la manera que buscamos una salida amigable y llegamos a un buen acuerdo”, señaló el presidente de Cruzados.

El abogado evitó abordar en el futuro del ex Toluca, pero realizó un barrido de su exitoso primer período en San Carlos de Apoquindo. “Lo que va a pasar con él es una decisión que tiene que tomar o anunciar. Lo que respecta a nosotros, viendo un poco la situación que venía hacia atrás y anticipando lo que vendría hacia adelante, decidimos de como un acuerdo poner término, de manera amistosa. Le reconocemos a Valber su gran aporte en los títulos que ha tenido Católica en los últimos años. Estamos siempre agradecidos de él, con la mejor relación en lo humano, y ojalá que vengan las mejores cosas para él en el futuro”, indicó.

Huerta fue uno de los pilares del tetracampeonato de la UC.

“Obviamente nuestra decisión de traerlo y su decisión de venir tenía otro futuro en mente. Nosotros imaginábamos a Valber siendo protagonista, lo trajimos como un refuerzo importante. Pero el fútbol es así y la situación física le afectó mucho. Lo que nosotros buscábamos con su llegada no se cumplió. Probablemente menos todavía para él. No está contento tampoco con lo que fue su regreso. Nos alegramos con que de Católica pudo dar un salto importante. Estuvo varios años en México, fue un jugador importante en el Toluca, fue bien reconocido, y eso en mérito de lo que hizo aquí. En la historia larga queda así. Fue un multicampeón con Católica, la gente lo va a recordar siempre, fue un jugador que entregó todo, que logró cosas importantes y pudo saltar al extranjero”, complementó.

El futuro de la UC

Si bien la UC cayó ante O’Higgins y perdió el invicto en el Claro Arena, Tagle mira con optimismo lo que viene el mediano plazo para el elenco precordillerano. “Estamos trabajando hace bastante tiempo en planificar el plantel 2026. Estamos conversando con algunos jugadores que terminan el contrato. Al mismo tiempo viendo las posiciones que necesitamos reforzar”, apuntó.

“Es cierto que tuvimos un plantel corto este año, con algunas situaciones estuvieron fuera de nuestro control. No quisimos traer por traer. A mitad de año estuvimos con algunas opciones las que quisimos no logramos concretarlas. Tenemos que reforzar el equipo, siendo siempre responsables en lo financiero, pero hay mucho trabajo que se está realizando con todos los recursos disponibles para tratar de equivocar lo menos posible en el plantel”, añadió.

Por otro lado, el timonel estudiantil asegura que los recursos del Claro Arena mejoran la proyección realizada. “Hay mayor certeza, se elimina la incertidumbre de un proyecto que no estaba terminado. En mercados anteriores no teníamos la seguridad de que el estadio iba a estar. Genera recursos que son también para el fútbol y esos recursos ya se empezaron a ver desde agosto en adelante. Estamos jugando con 18 mil personas, hay una serie de eventos. Se ha generado toda una línea de ingresos nuevas que en mercados anteriores no teníamos la certeza de cuándo iban a comenzar. Ahora ya la tenemos, de manera que eso nos permite tomar un poco con mayor tranquilidad las decisiones”, enfatizó.