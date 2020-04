Azul Azul informa a sus accionistas que proyecta un 2020 con pérdidas

Este miércoles se llevó a cabo la junta anual de accionistas de Azul Azul. La cita se realizó por videoconferencia a través de la aplicación Zoom, medio a través del cual la concesionaria le informó a los acreedores de papeles que 2020 se proyecta con pérdidas.

A través de unos gráficos, Azul Azul expuso a los dueños de papeles que hasta antes del estallido social y el coronavirus, ellos proyectaban finalizar el periodo con 1.065 millones de pesos en ganancias. Sin embargo, acorde a esos gráficos, post estallido y Covid-19, 2020 terminará con 490 millones de pesos en pérdidas.

Los números, por ejemplo, decían que en circunstancias normales la concesionaria habría obtenido 15.047 millones de pesos de ingresos, versus los 13.292 millones de pesos que entrarán post ambas crisis. Además, las cifras decían que los gastos sin estallido ni pandemia serían de 13.982 millones de pesos, mientras que ahora serán de 13.782 millones de pesos, lo que se explica, en parte, a la reducción de salarios que acordó la U hace algunas semanas.

Ignacio Asenjo, gerente general del club, había comenzado la cita virtual, de la que para que un accionista pudiera debía registrarse previamente, dando cuenta de lo hecho en el último año, donde se abordaron, por ejemplo, los más de 3.200 millones de pesos en pérdidas que tuvo Azul Azul en el periodo que se va. La memoria, de todas formas, fue aprobada. A los accionistas se les iban mostrando imágenes, cuadros y tablas para reflejar los números en cuestión. La modalidad para hacer preguntas varió entre “levantar la mano” en Zoom y preguntas por e-mail. Y aunque algunos accionistas recibieron respuesta inmediata a sus requerimientos, otros no corrieron la misma suerte. De todas formas, no hubo demasiadas interrogantes. Hubo, de hecho, muchos accionistas que ni siquiera estuvieron presentes, los que no escucharon las palabras de cierre del presidente José Luis Navarrete.

El regreso de un viejo conocido

La vuelta de Cristián Aubert a Universidad de Chile estaba acordada hace rato, desde inicios de marzo. Solo faltaba el trámite formal (votación), el que se llevó a cabo este miércoles tras la junta anual de accionistas de la institución.

En la ocasión se ratificó el retorno del mismo dirigente que ya estuviera en Azul Azul entre 2007 y 2015, en el periodo más exitoso de la concesionaria.

Aubert llegó a reemplazar el puesto vacío que dejó Jorge Burgos, quien duró menos de un año en el directorio del Chuncho.

En la junta se ratificó además al resto de los directores: Mario Conca, Rodrigo Goldberg, José Luis Navarrete, Gonzalo Rojas, Eduardo Schapira, Daniel Schapira, Sergio Vargas y Arturo Miranda. A ellos se suman Andrés Weintraub y Carolina Coppo, que ocupan los asientos de la casa de estudios.