Junta extraordinaria de Blanco y Negro: el futuro de Aníbal Mosa en la presidencia de Colo Colo vive horas clave

Aníbal Mosa se hace esperar. El arribo del presidente de Blanco y Negro es aguardado con expectación. El timonel de la concesionaria que administra a Colo Colo tiene bastantes decisiones que tomar. Una de ellas, por ejemplo, es la resolución del futuro de Lucas Cepeda, el jugador que genera mayor interés en clubes extranjeros y que podría aportarles ingresos claves a los albos, en el afán de equilibrar una balanza que perdió peso con la temprana eliminación en la Copa Libertadores y la imposibilidad de recibir público después de los graves incidentes en el duelo frente a Fortaleza.

El portomontino aclara que, hasta el momento, los albos no han recibido ninguna propuesta por el porteño. “Obviamente, nos gustaría tener un porcentaje para una futura reventa de Lucas”, plantea el directivo, respecto del eventual modelo en que debería efectuarse un negocio que se presume millonario. Luego, eso sí, es enfático en establecer que cualquier operación se realizará por la conveniencia del club y no por un eventual apuro económico. “No estamos en liquidación”, establece.

La semana decisiva para el futuro de Aníbal Mosa en la presidencia de Colo Colo

La inquietud es, probablemente, la más agradable que deba abordar el sureño esta semana. La agenda de la concesionaria contemplaba la habitual reunión de directorio, que se realiza el último miércoles de cada mes. En la instancia se discutió el devenir institucional, lo que, considerando la tensa relación entre los bloques que conforman la firma, suele derivar en escenarios complejos. Una prueba es la forma en que culminó la reunión correspondiente a febrero, con Mosa denunciando al director Carlos Cortés por una agresión. El abogado, de hecho, se conectó por vía telemática a la siguiente, por la imposibilidad de acercarse al mandamás.

Esa cita fue la antesala de una situación decisiva: este viernes, dos días después, se cumple el plazo para que Mosa entregue los estados financieros corregidos a la Junta de Accionistas. El 28 de marzo, esa documentación fue objetada por el denominado bloque Vial. Un 50,2 por ciento de los votos rechazó el resumen financiero, que marcaba un superávit de $ 668 millones para el ejercicio 2024. Por las pérdidas acumuladas, no hubo repartición de dividendos. Este viernes se realizará una Junta Extraordinaria para someter a votación, nuevamente, el citado balance.

Mosa, en la Junta Ordinaria de Accionistas de abril (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

La objeción de los estados financieros es una prerrogativa contenida en el artículo 77 de la ley 18.046, sobre Sociedades Anónimas, que establece que las memorias deben someterse a la aprobación de la junta de accionistas. En el directorio habían sido visados por los afines al actual presidente (el timonel, el vicepresidente Eduardo Loyola y Aziz Mosa, el sobrino del presidente), además de quienes representaban al club social: Matías Camacho y Alejandro Droguett. Por el otro bando, el denominado bloque Vial, los directores Alfredo Stöhwing, Ángel Maulén y Carlos Cortés los rechazaron.

La denuncia, entablada por Gabriel Ruiz-Tagle y Leonidas Vial, los referentes del bloque opositor, entró el 11 de abril, a las 12:20 horas, a la Unidad de Investigación de la CMF que tiene a su cargo el fiscal Andrés Montes. En ella se da cuenta de la convocatoria a una reunión extraordinaria de directorio, a realizarse el 28 de marzo a las 11 horas, para aprobar los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre de 2024. La cita no se concretó en esa fecha, aunque sí se hizo tres días después. Posteriormente, se especifican las eventuales irregularidades que la sustentan. El directorio tenía 60 días desde el pronunciamiento de la JOA para la respectiva corrección. Un eventual nuevo rechazo podría implicar la inhabilidad de los directores del bloque oficialista.

A fines de mayo, la CMF se refirió a la objeción. “En consideración a lo expuesto, la mera mención de una denuncia ante esta Comisión, así como el relato de los supuestos hechos que habrían motivado la presentación de dicha denuncia, no reuniría los requisitos expresados en el párrafo anterior para entenderse como observación ‘precisa y fundada’ por lo que el rechazo a los estados financieros en la junta ordinaria celebrada el pasado 28 de abril no daría lugar la configuración de la hipótesis contemplada en el citado artículo 77 de la LSA”, consigna la resolución. Esa parte fue celebrada por el mosismo.

Igualmente, la entidad precisa que hay una investigación que sigue en curso, la parte que resalta el bloque Vial . “Atendido lo anterior, no resulta necesario referirse a las demás materias consultadas. Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que lo expuesto no obsta, a otras medidas de supervisión o sancionatorias que pudiera adoptar esta Comisión, derivadas de los hechos descritos y que motivan la presente consulta”, consigna.

Mosa no respondió respecto de esa materia en su alocución en La Florida, aunque en su entorno manifestaron absoluta tranquilidad respecto de los resultados. El problema radica en que, de comprobarse irregularidades, el presidente y su bloque arriesgan sanciones y la inhabilidad para seguir ejerciendo sus funciones en el directorio.

El origen del problema

La discrepancia respecto de los estados financieros de la firma obedece a la inclusión de un contrato con la productora DG Medios a propósito de la realización de 11 conciertos en el estadio Monumental, de los que solo uno se había materializado al momento del rechazo de esos números. De acuerdo a esa versión, los auditores que revisaron el balance le habrían advertido al timonel que que no podían sumarse los ingresos proyectados por ese concepto a la memoria financiera del ejercicio 2024, unos $ 1.500 millones. El sureño desoyó la recomendación y, según las mismas fuentes, aseguró que estaba en condiciones de cuadrar la información lo que, finalmente, no logró.

Mosa, por cierto, descartó irregularidades en esa oportunidad. “Es falso que se adulteraron números. Eso es incorrecto, es falso”, sostuvo en una conferencia de prensa inmediatamente posterior a la Junta Ordinaria de Accionistas. "Todos los estados financieros que se rechazaron hoy día están completamente en orden, están completamente auditados, tanto por nuestra auditora, nuestro abogado y nuestra administración, así que quiero decirles también a todos los colocolinos que estén tranquilos porque las cuentas están completamente ordenadas y auditadas", sentenció.

“No hemos recibido notificación. Ni de la CMF ni de ningún otro organismo”, sentenció, respecto de eventuales notificaciones formales. Y, en una lógica habitual, culpó al otro bando, en relación con el ambicioso proyecto de remodelación del estadio Monumental, que fue presentado el 19 de abril, con motivo del centenario del club popular. “Está sangrando por la herida, porque no lo está liderando él. Está poniendo piedras en el camino”, teorizó respecto del comportamiento, que atribuyó al extimonel Alfredo Stöhwing.