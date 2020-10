Kelderman da el golpe en el Giro a tres días de llegar a Milán

El australiano Jai Hindley (Sunweb) conquistó la etapa reina del Giro de Italia, este jueves en los lagos de Cancano, en una jornada en que el gran triunfador fue el holandés Wilco Kelderman (Sunweb) al colocarse como nuevo líder.

Kelderman, con problemas en las últimas subidas, logró pese a ello enfundarse la maglia rosa de líder al término de esta etapa con paso por el Stelvio, a tres días de la llegada a Milán.

“¡Un día de locura!”, exclamó Kelderman, agotado, en la meta a 1.945 metros sobre el nivel del mar, cerca de la frontera con Suiza. “He vivido la carrera más dura de mi vida”, aseguró.

“Esta maglia rosa significa todo para mí, confirma que he regresado al nivel más alto. Es un sueño. He vivido tantos problemas en las últimas temporadas que creía que ya no era posible. Poca gente sabe por lo que he pasado. Estoy muy orgulloso de lo que he hecho”, apuntó el holandés.

Kelderman, jefe de filas del Sunweb, le arrebató el liderato de la general al portugués Joao Almeida, vestido de rosa desde la tercera etapa. El tulipán lidera el Giro con 12 segundos de ventaja sobre el australiano Jai Hindley (Sunweb) y a 15″ del británico Tao Geoghegan Hart (Ineos).