Koeman excluye a Arturo Vidal y a Luis Suárez de su primera convocatoria

Ya no queda margen para las dudas. Arturo Vidal no aparece entre los convocados para el primer partido del Barscelona en esta temporada temporada y su futuro se aleja cada vez más del club de la Ciudad Condal. Hoy, los azulgranas se miden con el Nástic de Tarrogona en su primer duelo preparatorio, que marcará el debut de Ronald Koeman en la banca. El neerlandés tampoco incluyó al delantero uruguayo Luis Suárez, otra de las figuras del plantel anterior a las que el plan que pretende desarrollar no considera.

Vidal aguarda por la definición de su futuro. El Inter, que es el club más interesado en incorporarlo, define la estrategia para asegurar el fichaje.

Inicialmente, el club italiano pretendía conseguir sin costo al volante, considerado una prioridad por el técnico Antonio Conte. Sin embargo, el Barcelona aspira a conseguir al menos una compensación simbólica por el traspaso, en la línea de la operación que desarrolló para traspasar a Ivan Rakitic al Sevilla.

En ese escenario, y considerando el interés de Conte por Vidal, el club italiano se abrió a la posibilidad de realizar una inversión para asegurar la llegada del futbolista nacido en San Joaquín.