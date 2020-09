La amargura de Bielsa: “Nunca puedo ser feliz en la derrota”

El Leeds United de Marcelo Bielsa animó un partidazo ante el Liverpool, pero no le bastó. La escuadra del rosarino cayó en los minutos finales por 4-3, en lo que fue el debut del entrenador en la Premier League. El cotejo estuvo igualado 3-3 hasta los 88′, cuando Mohamed Salah le dio de penal el triunfo definitivo a los Reds, luego de una mano en el área de Rodrigo. El técnico de los blancos lamentó el resultado, aunque destacó el esfuerzo de sus pupilos.

“Podríamos haber evitado la derrota, esto demuestra que hay poco margen de error en la Premier League. Liverpool controló gran parte del juego, pero nosotros también controlamos ciertas partes. Los jugadores intentaron jugar como queríamos, estaban tranquilos y serenos", manifestó el estratega.

El DT, además, resaltó la eficiencia de sus dirigidos, sin embargo, hizo hincapié en los problemas defensivos que llevaron a su equipo a recibir cuatro tantos: “Marcar tres goles es algo positivo. Fuimos muy eficientes, pero no creamos suficientes oportunidades de ataque. No debemos olvidar que encajamos cuatro. Muchos de los goles podrían haberse evitado. Nunca puedo ser feliz en la derrota”.

“No puedes predecir el fútbol, pero hay situaciones que sabes que van a suceder. El hecho de que sepa que sucederán no le da la seguridad para evitar que sucedan, pero cuando concede goles que cree que podrían haberse evitado, lo hace más difícil”, complementó.

Finalmente, se refirió a la mano de Rodrigo que le significó la derrota a su escuadra. “Es una contingencia del juego. No existe una relación directa entre su falta y el resultado. Las acciones se realizan y crean un desequilibrio. No se puede culpar al error de un jugador por la derrota. Antes del penalti también tuvieron ocasiones de marcar. No necesariamente tenía que venir de la penalización”, concluyó el otrora adiestrador de la selección chilena.