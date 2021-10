La ATP anuncia que investigará a Zverev por acusaciones de violencia de género

Hace más de un año que se conocen las acusaciones de violencia de género de Olga Sharypova en contra de su exnovio, el tenista alemán Alexander Zverev. Sin embargo, recién la ATP decidió intervenir en el asunto, anunciando una investigación sobre el número cuatro del mundo y la creación de un protocolo. “La ATP reevaluará las recomendaciones para identificar los siguientes pasos y desarrollará una estrategia de seguridad a largo plazo sobre todo lo relacionado con el abuso, incluyendo la violencia doméstica”, indicó el organismo mediante un comunicado.

En cuanto a la situación de Sascha, el ente rebeló que “se está desarrollando una investigación sobre las alegaciones vertidas acerca de Alexander Zverev en el ATP Masters 1000 de Shanghái en 2019. La ATP condena totalmente cualquier tipo de violencia o abuso e investigará tales alegaciones relacionadas con la conducta en un torneo miembro de ATP”.

En ese sentido, el CEO de la entidad, el italiano Massimo Calvelli se mostró preocupado por la situación. “Las alegaciones surgidas contra Alexander Zverev son serias y tenemos la responsabilidad de atenderlas”, expresó. Y agregó: “Esperamos que nuestra investigación nos permita esclarecer los hechos y determinar las medidas consecuentes apropiadas. Entendemos que Zverev acepta nuestra investigación y sabemos que ha negado todas las alegaciones. También monitorearemos cualquier desarrollo legal adicional tras el mandato preliminar obtenido por Zverev en las tribunales alemanas”.

La denuncia

Sharypova, quien padece diabetes, narró detalladamente las agresiones que denuncia. “Cuando llegué al hotel, Sascha me recibió muy serio y me dijo que había estado esperándome y que ahora sería yo quien le esperaría a él. Se fue y me dejó sola en la habitación, después de decirme cosas muy feas. Me hundí, no sabía qué hacer y volví a inyectarme insulina, no quería seguir luchando. Cuando vuelve, mide mi nivel de azúcar, me da algo de glucosa y me grita indignado que cómo puedo hacerle eso y que si me doy cuenta de los problemas que le ocasiono si muero en su habitación. Me decía que él era la víctima y que no le dejaba concentrarse, pero cuando le propuse cortar la relación e irme, me lo imposibilitó”, expresó al medio Racquetmag.

Luego de eso, el campeón olímpico, según su relato, se puso muy violento, tomándola del cuello y empujándola contra la pared para golpearla brutalmente en el rostro, mientras la insultaba. “Espero que te mueras, pero no lo harás en mi habitación. Inyéctate insulina si quieres en la calle, pero yo no quiero problemas”, le habría dicho a Sharypova. Acto seguido, el padre del tenista intervino y la amenazó con denunciarla por malos tratos hacia su hijo. “Eres basura, no te necesitamos”, le recriminó.

El aludido siempre ha negado estos hechos. “Todo es mentira. Hoy en día, con el poder de las redes sociales, te pueden acusar de cualquier cosa. Y cuanto más se habla más grande se hace la bola. No he vuelto a hablar con Olga desde que rompimos en 2019. Ella intentó acercarse a mí a través de mis padres, pero yo no quise”, expresó hace un tiempo.

Al conocerse las acusaciones, el alemán valoró la iniciativa de la ATP. “Siempre he apoyado que se cree una regla de violencia doméstica y me alegra que hayan abierto una investigación de manera independiente, como les dije hace meses”, manifestó, para luego insistir en su inocencia. “Niego todas las acusaciones vertidas hacia mi persona. Hemos logrado un mandamiento judicial en contra de la publicación y el periodista que sacó tal acusación porque la información es difamatoria y falsa. No han hecho caso y mis abogados van a tomar las acciones pertinentes”, cerró.