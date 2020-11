La banca incandescente

La primera rueda del Torneo Nacional ofreció una entretenida y cerrada lucha en la cancha, pero también en las bancas. Los técnicos del fútbol chileno desplegaron sus fórmulas, no tan distintas entre sí, con planteles más o menos generosos, pero siempre con la idea de obtener los tres puntos.

Algunos tuvieron más éxito y destacaron sobre el resto. A otros no les fue tan bien y se quedaron sin trabajo antes de lo presupuestado. Ocho equipos han prescindido ya del técnico con el que partieron; algunos incluso doblaron despidos. La última fecha se llevó a los dos últimos entrenadores por delante: Hernán Caputto (la U), y este lunes Ivo Basay (Palestino), el que más llevaba seguido en el cargo: 46 partidos. Le toma el relevo Gustavo Huerta, quien con 42 partidos consecutivos en Cobresal se convierte en el más antiguo en el cargo.

El sistema imperante del fútbol chileno es el 4-3-3. Al menos nueve de los 18 entrenadores de Primera se rigen por este dibujo. Entre ellos, Ariel Holan (UC) y Ronald Fuentes (Unión). Otros ocho, como Vojvoda (La Calera) y Almandoz (Antofagasta) prefieren el 4-4-2.

Los entrenadores de los cuatro primeros sobresalen por una idea de fútbol ofensivo, con gran poder goleador, donde el mediocampo se caracteriza por ser férreo en la marca, pero también por su criterio al manejar el balón y su importancia en labores ofensivas, a las que también se suman laterales veloces, con mucha precisión.

Se trata de tres técnicos argentinos y un chileno, dato que refleja fielmente la tendencia del fútbol nacional en los últimos años. Para encontrar un DT campeón nacido en Chile hay que remontarse a 2016, cuando Mario Salas se quedó con ambos torneos cortos al mando de una histórica UC. Sin embargo, el Comandante fracasó en el Cacique y fue despedido en marzo de este año. El primero en perder el puesto.

La supremacía sigue siendo cruzada. Holan llegó con un gran cartel y hasta el momento ha cumplido con las expectativas, más allá de uno que otro experimento sin mucho éxito en alguna oncena, como la del delantero Diego Valencia haciéndolas de Luciano Aued, por ejemplo. Al 4-3-3 que se consagró con Gustavo Quinteros en 2019, el exadiestrador de Independiente de Avellaneda le añadió aun mayor protagonismo, mayor intensidad, mayor posesión y mejor dinámica, siempre con Fuenzalida como principal estandarte.

La mayoría de los DT juega con cuatro defensores, salvo Coquimbo y Audax. Desde que Juan José Ribera asumió la tienda pirata ha tenido resultados con el 3-5-2. Incluso, está en octavos de la Sudamericana. Paqui Meneghini, en cambio, comenzó el torneo con cuatro en el fondo, pero varió en las últimas fechas. Los floridanos suelen modificar sistema durante el mismo partido.

“Jugamos 3-5-2, aunque varía de acuerdo a las necesidades del partido. Para mí, el sistema es importante, pero no lo más. Lo más relevante es la organización de juego y los jugadores que tengo para ella. Lo demás son figuras que se desarman y se transforman durante el partido. Y todos los sistemas son válidos por lo mismo. Por las características de los jugadores, por los momentos de los equipos. Es lógico que parezca que a ratos defendemos con cinco, porque si no tenemos el balón y necesitamos cubrir un mayor espacio, lo natural es que se replieguen los laterales”, explica el propio Ribera.

“Coquimbo es el único que juega con tres. Hablamos con Ribera y decía que había visto al Colo Colo del Bichi y la Juve de Allegri y que por eso le gustaba la línea de tres. Ser amplio con el balón y defender con cinco o seis, más el volante de contención. Yo lo he destacado mucho. Recuperó a Espinoza, puso a Farfán, Ábrigo alternaba y ahora es titular. Le ha dado una estructura intensa. Ataca con cinco o seis también. O sea, no es solo que defienda bien”, apunta el ex futbolista Cristián Basaure, hoy analista de CDF.

“Los sistemas son gustos, son modas, son formas. Algunos, como el de la UC, dan resultados bastante buenos. En otros, no. Los sistemas son importantes, pero dependen de varios factores, como los momentos colectivos e individuales. No es copiar un modelo, sino jugar de acuerdo a lo que tienes también. O de las necesidades. Por ejemplo, la UC defendió con tres, ante Sol de América, y lo hizo bien. No se trata de poner a un jugador abierto con pierna cambiada porque Ribery lo hizo”, señala el entrenador argentino Claudio Borghi.

Gustavo Huerta, DT de Cobresal, ve “en general, que los equipos buscan estar muy juntos, ocupar bien el ancho de la cancha, con punteros más que volantes”. Y añade: “Hay alguna excepción, como Coquimbo, que ocupa dos puntas. La generalidad es que los que van arriba juegan a lo mismo, como La Calera, la UC y Antofagasta”.

Basaure cierra exponiendo los aportes tácticos que más le han gustado de la primera vuelta: “De Antofagasta me encantó el partido que le hizo a Calera. Almandoz se ha ido del repliegue y contraataque de Amelli, a un plantel bien conformado que ataca. Tiene dos jugadores por puesto. Propone más. Presiona arriba y su línea defensiva está en la mitad de la cancha. Cobresal también se ha sabido reinventar. Cañete se retrasa, no es el típico 10. Y eso le ayuda mucho. Colo Colo tiene al fin un plan de juego, pero no está claro. Quiere darle un poco de orden, pero el equipo no entrega luces de respuestas. Es muy vulnerable. No tiene una línea futbolística y en la actitud tampoco muestra convicción. Lo de Unión me gustaría destacarlo. Me encantan sus tándem por las bandas. Es un gran factor. Lo que hace por el lado izquierdo con Palacios es muy bueno. Es un equipo propositivo. Me encontré con tres o cuatro goles muy similares. Tiene algunas jugadas características, trabajadas, como la salida con el lateral, el control orientado y el pase profundo a Palacios. Le da velocidad al juego y marca diferencias. Calera también sale jugando muy bien y progresa”.

La radiografía del fútbol chileno a través de sus bancas.