La burla del Chelsea al Flamengo luego de pasar a la final del Mundial de Clubes

El Chelsea se la tenía guardada a Flamengo. Después de clasificar a la final del Mundial de Clubes, encontró el momento para devolverle la mofa al cuadro brasileño. Este cruce en las redes sociales surgió luego de que ambos elencos se enfrentaran en la fase grupal del certamen y aprovecharon para “acordarse” del rival de turno particularmente en X. El tiempo diría que los Blues avanzarían más en el campeonato, tras superar a Fluminense con doblete de Joao Pedro, quedando a un partido de ser campeón.

Flamengo y Chelsea jugaron el pasado 20 de junio en Filadelfia, con triunfo de los cariocas por 3-1. No dudaron en mofarse del adversario. La primera publicación tuvo como protagonista a Cole Palmer. Conocido por su celebración de pasarse las manos por los brazos, como señal de frío, el Fla jugó con las altas temperaturas que se viven en Norteamérica para burlarse del inglés y sus capacidades sobre la cancha. “Too hot for Cold Palmer” (Muy caliente para Frío Palmer, en español), fue el mensaje.

No fue lo único. También editaron un antiguo posteo del Chelsea adjuntando la siguiente frase: “When the lions dies, the vulture becomes king” (Cuando el león muere, el buitre se convierte en rey). Cabe mencionar que el escudo del Chelsea contiene a un león.

El cuadro de Londres no había olvidado aquellas provocadoras publicaciones del Rubro-Negro. Por lo mismo, compartió un mensaje en el cual devolvió esas burlas. La cuenta en inglés del Flamengo publicó una foto de Danilo celebrando un gol acompañado por lo siguiente: ¿Dónde han ido los fans del Chelsea? Los azules aguardaron por tomarse revancha, en esta contienda de redes sociales, y salió de contraataque, tal como el equipo de Enzo Maresca.

¿Cómo respondió? Reposteó ese tuit de los brasileños con el siguiente añadido: “A Nueva York para la final del Mundial de Clubes”. El que ríe último, ríe mejor. A los ingleses les falta un paso más para alcanzar la corona. El domingo será el duelo final ante el PSG, en el MetLife Stadium, en East Rutherford.