La Calera frena al bicampeón

Intenso, entretenido, friccionado y rápido. La carpeta sintética del Nicolás Chahuán tuvo el mejor partido en lo que va del torneo nacional. La Calera y Universidad Católica igualaron 1-1, pero bien el cotejo pudo haber tenido más goles. Con propuestas interesantes, demostraron por qué son los elencos que más resaltan en el inicio del año.

Los cruzados presentaron a su equipo estelar (nada de dosificación), salvo por la ausencia del lesionado Lezcano. En ese sentido, Holan movió el tablero metiendo a Rebolledo y subiendo a Fuenzalida como puntero derecho. La ductilidad del Chapa estuvo en su máxima expresión, porque luego, con los cambios, pasó a ser interior derecho y después fue lateral-volante.

La dinámica del juego la llevaron los locales desde el arranque. La velocidad de sus movimientos, para salir desde atrás hacia adelante, complicó mucho a la zaga estudiantil. Sin embargo, el primer ataque directo cruzado acabó en el 0-1 de Zampedri. Pelotazo largo de Aued, Fuenzalida conecta de cabeza y el 9 argentino define ante la salida de Martín Arias. La UC golpeaba cuando era mejor La Calera.

Ese golpe no dejó en el suelo a los cementeros. Continuaron con su buen juego y emparejaron las cifras, poniendo justicia en los guarismos. No fue el gol más bello, pero vale igual. Fue un autogol de Kuscevic, tras una grosera falla compartida entre Dituro y el central, el que puso el 1-1. Más allá del yerro, el golero transandino se mantuvo como prenda de garantía con buenas tapadas. Nuevamente se transforma en el sostén del bicampeón nacional.

El juego entró en imprecisiones no obstante nunca bajó el ritmo. Católica arriesgó dejando espacios en el fondo, sobre todo por las bandas. La Calera aprovechó una de esas licencias y encontró otro gol, convertido por el Sacha Sáez (no lo festejó por su pasado cruzado). No obstante, el tanto fue anulado a instancias del VAR apelando a una milimétrica posición de adelanto de Valencia. Con ello, la hinchada cementera puso sus dardos en Julio Bascuñán.

Ya con elencos partidos, el marcador no se movió, dejando la sensación de dos puntos perdidos para los de Vojvoda, que supieron ponerle freno a los de Holan, que se quedaron en cinco victorias seguidas en el arranque, una menos que las conseguidas en 2018 con Beñat San José. Católica debe cambiar el chip, porque el martes debuta por la Copa Libertadores. Porto Alegre los espera.

Ficha del partido

U. La Calera (1): A. Martín Arias; M. Navarrete, C. Vilches, S. García; Y. Andía, E. Valencia, J. Leiva, F. Cordero; G. Castellani; A. Vilches (73’, P. Sánchez), S. Sáez (84’, N. Stefanelli). DT: J. P. Vojvoda.

U. Católica (1): M. Dituro; R. Rebolledo (63’, M. Núñez), B. Kuscevic, V. Huerta, A. Parot; C. Pinares (56’, C. Munder), I. Saavedra, L. Aued; J. P. Fuenzalida, F. Zampedri, E. Puch (86’, D. Valencia). DT: A. Holan.

Goles: 0-1, 15’, Zampedri, define tras asistencia de Fuenzalida; 1-1 ,32’, Autogol de Kuscevic, en un error defensivo entre él y Dituro.

Árbitro: J. Bascuñán. Amonestó a Castellani, Leiva, Stefanelli (ULC); Parot, Fuenzalida (UC).

Estadio Nicolás Chahuán. Asistieron 3.548 personas.

En cursivas, jugadores juveniles.