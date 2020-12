La Calera ha vencido a O’Higgins en sus últimos tres duelos de local

HISTORIAL (Primera División)

Acumulan 48 enfrentamientos con 16 triunfos cementeros (65 goles), 19 victorias celestes (69 tantos) y 13 empates.

ÚLTIMOS CINCO ENFRENTAMIENTOS CON U. LA CALERA COMO LOCAL:

23-11-2013: U. La Calera 1 – O’Higgins 2

Goles: 17′, L. Benegas (ULC); 70′, P. Calandria; 86′, P. P. Hernández (O’H).

Jugado en La Calera.

20-07-2014: U. La Calera 1 – O’Higgins 2

Goles: 51′, L. Benegas (ULC); 43′, D. Chaves; 69′, L. Valenzuela (O’H).

Jugado en La Calera.

25-07-2015: U. La Calera 1 – O’Higgins 0

Gol: 25′, P. Vidal.

Jugado en Quillota.

19-05-2018: U. La Calera 4 – O’Higgins 0

Goles: 33′, G. Abán; 41′, y 57′, B. Fernández; 84′, Matías Contreras.

Jugado en Quillota.

28-04-2019: U. La Calera 2 – O’Higgins 0

Goles: 79′, T. Rodríguez; 82′, S. Zúñiga.

Jugado en La Calera.

ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO:

24-01-2020: O’Higgins 1 – U. La Calera 2

Goles: 53′, Ramón Fernández, penal (O’H); 17′, N. Stefanelli, penal; 59′, Christian Vilches (ULC).

Victoria más holgada de cada club:

24-11-1968: U. La Calera 6 – O’Higgins 1 / Estadio: Nicolás Chahuán.

15-01-2016: O’Higgins 4- U. La Calera 0 / Estadio: El Teniente.

Datos:

- Cuatro penales (un para para cada equipo) se han sancionado en las dos recientes confrontaciones y todos fueron convertidos.

- Si O’Higgins no pierde ante los cementeros aumentará a seis partidos su racha invicta en el torneo 2020. Situación que no registra desde 2016 cuando no cayó en ocho encuentros seguidos.