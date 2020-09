La Conmebol adelanta ingresos de la Libertadores a los clubes

La Conmebol se mete la mano al bolsillo. La entidad que rige al fútbol sudamericano les entrega a los clubes que participan en la Copa Libertadores un adelanto de los ingresos que deben percibir por su intervención en el torneo de clubes más importante del continete.

El anticipo alcanza los US$ 2.560.000, por lo que cada uno de los 32 clubes, en el caso de Chile, Colo Colo y la UC, percibirá US$ 80 mil. Con esa cifra, según la entidad que preside Alejandro Domínguez, ya se han repartido más de US$ 93 millones a los clubes y las asociaciones que la integran, con el objetivo de afrontar las consecuencias económicas que el coronavirus ha generado en la actividad.

“La intención es facilitar la reanudación del torneo suministrando recursos que ayuden a las diversas entidades a cumplir sus compromisos y exigencias logísticas”, justifica.

La Copa Libertadores se reanudará el 15 de septiembre, después de que los gobiernos de los países que integran la Conmebol, incluido Chile, aprobaran la burbuja sanitaria que implementó el organismo tanto para las delegaciones como para los jueces.