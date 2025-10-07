El Mundial Sub 20 no es solo la oportunidad de ver en Chile a las principales promesas del fútbol. También es una posibilidad de transmitirle al resto del planetas las condiciones en que está el país y hasta elementos propios de la cultura de cada una de las ciudades en que se disputa el evento.

Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca están en la vitrina del mundo. Por su capacidad organizativa y por los elementos que constituyen atracción para los visitantes. En esa línea, cada particularidad puede llamar la atención.

La Conmebol destaca los completos mojados de Talca como una de las atracciones del Mundial Sub 20

Talca recibió seis encuentros de la fase de grupos, con una asistencia de 39.367 espectadores, a razón de 6.561 asistentes por encuentros, en una clara muestra del interés del público local por participar de la fiesta. De hecho, es la segunda subsede en asistencia de público.

Sin embargo, a la Conmebol le llama la atención una de las particularidades más llamativas de la ciudad: los ‘completos mojados’.

La cuenta oficial de la entidad en Instagram le dedica un espacio a la distintiva preparación de los hotdogs en la capital de la región del Maule.

El video, virtualmente un tutorial guiado por Patricia y Jimena, dos locatarias especializadas en la preparación. “Mucha gente viene a probarlos, vienen con hartas impresiones respecto de cómo es, cuál es la idea, cómo funciona”, explica la primera. “Gente que se pasa mil películas sobre el pan”, consigna.

La explicación pone fin al misterio. El método radica en mantener la temperatura y la humedad del pan a través del vapor que se genera en el recipiente que se utiliza para calentarlo.

“Ahora que estamos con la Sub 20 y somos sedes aquí en Talca, después de los partidos, se viene acá, a servirse su rico completo”, invita Jimena.