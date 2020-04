La controvertida repartición de aportes propuesta por Djokovic que toca a Garin y Jarry

Novak Djokovic se caracteriza por ser un tenista que siempre colabora con diversas causas. El serbio vivió los padecimientos de la Guerra de los Balcanes, lo que marcó su vida. Hoy, como número uno del mundo y presidente del Consejo de Jugadores de la ATP, propone un fondo de ayuda para los tenistas que estén más allá del puesto 200 y que por la suspensión originada por la pandemia no han podido generar recursos.

“Hablé con Roger y Rafa hace unos días, tuvimos una larga conversación sobre el futuro cercano del tenis, sobre lo que va a pasar y cómo podemos contribuir para ayudar a los jugadores de la parte baja de la clasificación. La mayoría de jugadores clasificados entre la 200 o 250 plaza mundial y la 700 o mil no son apoyados por su federación, no tienen patrocinadores y dependen de sí mismos", señaló Nole.

La escala que propone Djokovic está basada en la ubicación actual de los jugadores. En este caso, del puesto 51 al 100, los tenistas deberán donar US$ 5 mil; del 21 al 50, US$ 10.000; del 11 al 20; US$ 15.000; del 6 al 10, US$ 20.000; y el top five, US$ 30 mil.

En el caso de los tenistas nacionales, Christian Garin, actual número 18 del mundo, debería aportar US$ 15 mil. El chileno es el top 20 de menores ingresos, con US$ 2.178.485 en ganancias, lejos de los US$ 143.631.560 de Djokovic o de los US$ 34.278.627 de Stan Wawrinka, 17 del ranking, quien también tendría que aportar la misma cantidad que Gago.

En tanto, a Nicolás Jarry, 89 del mundo, le correspondería aportar US$ 5 mil. Hasta el lunes pasado, cuando salió su suspensión por dopaje, sus ganancias de US$ 2.136.252. De esa cifra, deberá devolver US$ 64.415 al circuito ATP (no se cuenta el dinero por la Copa Davis, pues es un evento ITF).

La iniciativa ha tenido bastante apoyo. Sin embargo, tiene a Dominic Thiem, tres del planeta, como uno de los principales detractores. “Hay muchos jugadores que no se comprometen del todo con el deporte y que no viven la vida de un profesional como debe ser. Por eso no veo por qué debería dar dinero para jugadores así. Sinceramente, prefiero darle dinero a personas y organizaciones que realmente lo necesitan”, expresó.

A continuación la tabla de ingresos del top 20. Entre paréntesis, la ubicación en el ranking mundial.

(1) Novak Djokovic: US$ 143.631.560

(4) Roger Federer: US$ 129.946.683

(2) Rafael Nadal: US$ 120.955.904

(17) Stan Wawrinka: US$ 34.278.627

(3) Dominic Thiem: US$ 23.873.943

(7) Alexander Zverev: US$ 21.012.015

(9) Gaël Monfils: US$ 19.076.271

(19) Grigor Dimitrov: US$ 18.504.954

(11) Fabio Fognini: US$ 14.859.156

(10) David Goffin: US$ 14.153.538

(12) Roberto Bautista: US$ 12.968.125

(6) Stefanos Tsitsipas: US$ 11,236,215

(5) Daniil Medvedev: US$ 11.230.233

(15) Karen Khachanov: US$ 8.281.872

(13) Diego Schwartzman: US$ 8.039.299

(14) Andrey Rublev: US$ 5.126.914

(16) Denis Shapovalov: US$ 4.951.350

(8) Matteo Berrettini: US$ 4.418.836

(20) Felix Auger-Aliassime: US$ 2.558.177

(18) Christian Garin: US$ 2.178.485