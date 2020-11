La derrota del recambio frente a la vieja guardia

Parece que Rueda busca y busca un recambio para la Roja, pero finalmente se sigue aferrando a los de siempre. Y como ocurrió en el partido frente a Venezuela, los contados llamados a tomar el testimonio de los históricos no suelen estar a la altura.

Eran los centrales un lugar en el que sí parecía que al fin había entrado el recambio. Una solución para Gonzalo Jara (35), que ya no está para las nóminas, o para Gary Medel (33), indiscutible aún, pero muy lesionado últimamente. Guillermo Maripán (26) ha jugado 23 partidos con Rueda. Paulo Díaz (26) lleva 18. Frente a Perú habían realizado una presentación solvente, que no lograron replicar en Venezuela. Francisco Sierralta (23), quien había destacado en los choques frente a Uruguay y Colombia, no ingresó frente a la Vinotinto.

En la mitad del campo aparece la otra pieza del recambio que es indiscutible para Rueda: Erick Pulgar (26). El volante de la Fiorentina se ganó la titularidad en la plaza arrancada a Marcelo Díaz por su distanciamiento del grupo. Diecinueve encuentros ha jugado el antofagastino, tantos como Mauricio Isla (32), otro de los que están aptos, juega siempre. Claudio Baeza (26) últimamente ha entrado también para rellenar vacíos. Pero Aránguiz (31) y Vidal (33) son intocables. Solo si no está alguno hubo opción últimamente para César Pinares (29), nueve partidos con Rueda, pero no rinde como en los clubes.

En el resto del equipo se confirma la tendencia. Tras probar con Gabriel Arias (33 años y 13 partidos jugados), que ya ha desaparecido de la lista, Rueda volvió a Claudio Bravo (37) en el arco, al que había bajado antes, pero por no cuestiones deportivas. Y no hay combate posible. Bravo se queda en el puesto.

Visto ya el caso de Isla, por el lateral derecho, para el izquierda Rueda tuvo que convencer a Beausejour (36) de que renunciara a su renuncia, porque no cree en las alternativas: Sebastián Vegas (23) tampoco lo terminó de convencer.

En el ataque, la presencia y la titularidad de Alexis Sánchez (31) se dan por descontadas. En Eduardo Vargas (30), Rueda no confía y si lo ha llamado ha sido por la presión interna. Con Rueda ha sido el único seleccionador con el que el nuevo jugador del Atlético Mineiro no cumplió. A Nicolás Castillo (27) la enfermedad lo sacó del equipo. Felipe Mora (27) ha sido el último citado para asumir el puesto. Cumplió ante Perú, pero desapareció ante Venezuela. Lo mismo corre para Jean Meneses (27 años, cuatro partidos).

Rueda aparentó con Carlos Palacios (20) y Niklas Castro (24). Suman como futbolistas a los que ha hecho debutar Rueda, pero en minutos no llegan al cuarto de hora.

Otro elemento para tener en cuenta: en 2020 Chile ha marcado seis goles: cuatro de Vidal y dos de Alexis. En las redes, el recambio tampoco aparece.