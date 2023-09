La desafiante frase de Gustavo Alfaro contra Mbappé por la crítica del francés al fútbol sudamericano

Tras salir del mando de la Selección de Ecuador, Gustavo Alfaro se ha estado dando un tiempo de descanso antes de retomar su paso como adiestrador. En medio de esta espera aprovechó de comentar a la frase que Kylian Mbappé lanzó antes del Mundial de Qatar y que le trajo varias críticas.

Una vez que le consultaron sobre las selecciones que podían ser candidatas a levantar el trofeo de la Copa del Mundo, el delantero galo señaló que “Francia desde ya. Creo que Brasil también, es un buen equipo. Hay varios equipos europeos también. Porque la ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos la Liga de las Naciones por ejemplo”, señaló en diálogo con TNT Sports Brasil.

“Cuando llegamos a la Copa del Mundo estamos listos, y Argentina y Brasil no tienen eso. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”, complementó.

Sobre estas palabras Alfaro fue tajante y lanzó una desafiante frase. “Guardiola dijo otra cosa, Mourinho dijo otra cosa. Yo le digo que venga a jugar acá”, comenzó indicando en conversación con el youtuber Ezzequiel.

“Que venga a la altura de Quito, a la altura de La Paz, al calor de Barranquilla, a Río de Janeiro o Fortaleza. O también a Chile, Paraguay y Venezuela, que tiene varios jugadores en Europa. Uruguay es algo maravilloso, un país tan chico que tiene el poder de jugadores en FIFA”, continuó.

Además dejó claro que “en Europa te enfrentás a una o dos selecciones y sabés que si les ganás, prácticamente ya estás en el Mundial. Acá (en Sudamérica) es mucho más complejo es mucho más difícil. Si bien ahora se amplió el cupo con la cantidad de 48, hay más posibilidades y todo lo demás, pero yo te aseguro que cuando nosotros empezamos con Ecuador, vos sabías que había tres equipos que no peleaban, Argentina, Brasil y Uruguay, que podían estar mal, pero iban a estar en el Mundial y entonces te quedaban dos lugares directos y uno para el repechaje”, explicó.

“Acá tenés partidos presupuestados que son muy difíciles. Entonces para mí, sin lugar a dudas, después de haberlas vivido no dudo en decir que son las Eliminatorias más difíciles del mundo”, concluyó sobre el tema.

Claro que no fue el único tema que trató, pues también se refirió a Moisés Caicedo, reciente contratación del Chelsea. “Cuando llegué a Ecuador empecé a ver los partidos del fútbol local y el día que lo vi dije, ‘¿quién es ese chico?’ Tenía 18 años y apenas había jugado cuatro partidos en Independiente del Valle. Jugaba poco, pero cuando entraba con solo 15 minutos te dabas cuenta de que era diferente”, confesó.

“Entonces dije, no voy a esperar a que tenga 24 años, me pegaron un golpe en el traste a mí y ya no lo veo más. Lo convoqué y cuando lo vi trabajar hacía todo fácil. Fútbol a dos toques en espacios reducidos, los perfiles que manejaba, no te entregaba mal una pelota. Me pongo a hablar con el pibe y una madurez tenía que dije ‘este se fue a anotar solo’”, agregó.