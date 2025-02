La dura radiografía de Javier Correa al presente de los futbolistas jóvenes: “Tienen anillos, el iphone...”

Javier Correa le cedió una entrevista a un medio transandino y se sinceró respecto a muchos temas. Su punto de vista sobre cómo piensan los juveniles en la actualidad y su relación con sus compañeros en el Cacique, entre otros tópicos.

El delantero cordobés atraviesa un gran momento en Colo Colo. En sus últimos dos encuentros se anotó con cuatro goles en las victorias ante Unión San Felipe y Deportes La Serena en el inicio de la Liga de Primera. Además de los tantos, el jugador de 32 años es vital en el esquema del estratega de los albos, puesto que su juego asociativo y su calidad técnica le entregan variantes al ataque de Cacique.

Correa charló con el medio cordobés XDXT Play y fue enfático a la hora de criticar la mentalidad de los juveniles en el fútbol actual. “Tú le dices a un pibe ‘no te compres ese auto’ y te dice ‘¿por qué no? si la plata la tengo'. Después va y se lo compra. Adentro de la cancha el auto no juega", declaró el ariete.

Javier Correa anotó un triplete ante Unión San Felipe en Copa Chile. Foto: Felipe Zanca/Photosport.

En este sentido, el exEstudiantes señaló que lo principal debe ser enfocarse en el fútbol, porque lo externo te nubla a la hora de conseguir los objetivos. “Tienen las mejores zapatillas, los anillos, el iPhone, tienen todos los detallitos que te hacen caminar por la calle y parecer un jugador de fútbol”, complementó.

Su vinculo con el King

Javier Correa recurrentemente menciona la calidad de persona que tiene el volante bicampeón de América con La Roja. Para el atacante, la figura del mediocampista es un ejemplo dentro y fuera de la cancha las nuevas generaciones.

“Un genio, me saco el sombrero yo con él, me adoptó, me abrió las puertas de su casa, es un genio. Jugó con tanto genio y tanto groso y que se comporte así conmigo a mí me sorprende día a día, tiene gestos que cada vez lo hacen más grande. Creo que nunca se comió lo que realmente es Arturo Vidal, para mí no se da cuenta”, apuntó.

Asimismo, el ariete de 32 años declaró que prefiere no preguntarle sobre anécdotas del fútbol europeo, dado que estima que el King debe estar cansado de responder siempre lo mismo. “Me quedo con las cosas que vivimos nosotros, lo que hace, está siempre pendiente y ahora me invitó a una cena que hace con sus fans y me puso a mí como invitado especial”, expresó.

Correa espera repetir la gran campaña 2024 que vivió en el Cacique. Los dirigidos por Jorge Almirón confían en que podrán revalidar su medalla de campeones del Torneo Nacional. En tanto, otro de los desafíos es alcanzar los cuartos de final de la Copa Libertadores en el año del centenario de la institución