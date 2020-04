La dura respuesta de la ANFP al Sifup por el seguro de cesantía de los jugadores

La ANFP emitió un duro comunicado contra el Sifup esta noche. El ente rector del fútbol nacional salió al paso de los cuestionamientos realizados por el Sindicato de Futbolistas Profesionales, que durante la tarde de este sábado, a través de una declaración, acusó de “oportunistas” a los clubes que estudian suspender los contratos laborales con sus jugadores, amparándose en la nueva ley que fue aprobada en el Congreso.

“Cabe recordar que el fútbol se encuentra paralizado hoy y de manera indefinida por decisión de la autoridad nacional. Al parecer, hay personas o grupos de personas que aún no han logrado comprender esta realidad. Enfrentamos una situación que afecta no sólo la salud de las personas si no que también la salud institucional de nuestros clubes, que amenaza y daña gravemente el libre ejercicio de su giro y, con ello, la generación de ingresos en donde, vale la pena aclarar, los derechos de televisación aportan solo una fracción del total”, sostuvo el ente rector.

Tal como publicó La Tercera, la entidad que preside Sebastián Moreno le envió a los clubes un informe jurídico, elaborado por abogados, para que estuvieran al tanto de los alcances de la nueva ley. Debido a la suspensión de las competencias a raíz de la pandemia de coronavirus, varios elencos enfrentan una situación financiera incierta. De ahí que Unión Española y Deportes Iquique, por ejemplo, hayan reducido el sueldo a sus planteles para poder subsistir.

En Quilín se refirieron al respecto. “Por este motivo, la ANFP ha informado a los clubes sobre las alternativas que entrega la normativa legal para que, en el marco de la realidad que enfrenta cada institución, actúen dentro de este ordenamiento jurídico y, con ello, utilicen las opciones existentes para intentar paliar los graves efectos de esta crisis global. El objetivo es poder garantizar el empleo y la estabilidad de los miles de trabajadores de los clubes, no solo el de sus jugadores”, agregó la ANFP.

La molestia del Sifup, según su declaración, radica en que los clubes no están respetando el espíritu de la nueva ley, ya que sus jugadores siguen trabajando desde sus casas; y que, además, siguen recibiendo decenas de millones de pesos de parte del Canal del Fútbol (CDF), es decir, generándose ingresos pese a la crisis. En Peñalolén retrucaron este argumento con dureza.

“En momentos en que se requiere entendimiento, y que existen los medios legales para afrontar de una mejor forma esta crisis, es necesario contar con la sensibilidad que permita avanzar en acuerdos y no aferrarse a intereses particulares, más aún cuando existe un conocimiento inexacto de la realidad de nuestra actividad", cerró la ANFP.