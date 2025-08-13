La evaluación de la prensa uruguaya a la presentación de Brayan Cortés en Peñarol

Peñarol vivió una noche feliz de Copa Libertadores. Este martes, en el estadio Campeón del Siglo, superó por la cuenta mínima a Racing, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. En el Carbonero fue titular el recién fichado Brayan Cortés, quien el fin de semana había debutado en el clásico ante Nacional. En tanto, en la Academia, Gabriel Arias también jugó en el arco.

El elenco charrúa fue superior en su cancha y el único gol del duelo lo marcó el ex Wanderers David Terans. En tanto, el iquiqueño, que otra vez entregó la valla invicta, fue muy poco exigido durante el encuentro. No obstante, sobre el final, con Peñarol ya en ventaja y Racing desesperado, tuvo que descolgar algunos centros, los que logró capturar de buena forma.

La evaluación de la prensa

Los medios de comunicación uruguayos aprobaron el trabajo de Cortés, aunque destacaron que el equipo argentino lo exigió muy poco.

En Uruguay aprueban a Brayan Cortés en la Copa Libertadores

Ovación lo calificó con nota seis y escribió: “Entró poco en juego porque Racing prácticamente no llegó al área rival. Su participación se dio en los distintos saques de arco que tuvo durante los primeros 45 minutos. Sobre el cierre cortó muy bien un centro que traía peligro”.

En tanto, El Observador le colocó un cinco y destacó la solidez de algunas intervenciones: “Cortó un centro de Maravilla Martínez sobre el final del primer tiempo. Le tiraron dos veces al arco, pero afuera. Gastón Martirena le hizo un golazo donde no reaccionó, pero la jugada fue anulada por offside. Las tres veces que salvó a cortar centros en el segundo tiempo lo hizo con gran solvencia".

Lo que viene

Cortés y compañía deben pensar ahora en Boston River, que será su próximo rival en el torneo uruguayo este viernes. Luego, el martes 19 de agosto, afrontarán la vuelta ante Racing, en Avellaneda.