La gran duda Gustavo Álvarez para el duelo frente a Independiente por la Copa Sudamericana

“A nivel internacional no tenemos que participar, tenemos que competir”. Esa fue la sentencia que realizó Gustavo Álvarez apenas Universidad de Chile goleó a Unión Española y se disponía a preparar el duelo ante Independiente de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El técnico de los azules quiere pelear en los dos frentes. En lo local tiene un sólo objetivo: ser campeón. Y en lo internacional, desea llevar lo más alto posible a sus dirigidos, por lo que en la práctica de este lunes probó dos fórmulas para enfrentar al equipo transandino y en ambas, el elemento clave era Marcelo Díaz.

Tras los ejercicios de rigor, el argentino repitió el dibujo táctico y los nombres con los que venció a los hispanos el pasado sábado. O sea, sus dirigidos formaron un 4-3-2-1 en el Centro Deportivo Azul y formó con Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Felipe Salomoni en defensa; Charles Aránguiz, Díaz e Israel Poblete en la línea de volantes; Javier Altamirano y Lucas Assadi turnándose en la creación y Lucas Di Yorio fue el hombre punta.

Pero Álvarez no quiere sorpresas este miércoles en el Estadio Nacional y en pleno entrenamiento experimentó con una nueva fórmula, donde el capitán de los estudiantiles pasaba al equipo de las reservas e ingresaba en su lugar, Nicolás Ramírez. El defensor que sufrió una luxación en el hombro derecho, ya está totalmente recuperado y tomó el lugar de Hormazábal en la última línea, para que este se transformara en lateral-volante y con ello, el equipo se parara con un 3-5-2.

Esquema que será protagonizado por casi los mismos futbolistas, pero sin el integrante de la Generación Dorada entre ellos. O sea, la U se parará con Castellón; Ramírez, Calderón, Zaldivia; Hormazábal, Poblete, Aránguiz, Salomoni, Altamirano; Di Yorio y Assadi.

Cuándo y dónde se enfrenta la U con Independiente

El partido de chilenos y argentinos es este miércoles 13 de agosto, a las 20:30 horas, en el Estadio Nacional.

Dónde ver el partido de la U en la Copa Sudamericana

El partido azules y rojos será transmitido de manera exclusiva por DirecTV, por lo que también se se encuentra disponible en su streaming llamado DGO.