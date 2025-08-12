SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La gran duda Gustavo Álvarez para el duelo frente a Independiente por la Copa Sudamericana

El técnico de la U probó un equipo con Marcelo Díaz y otro sin el capitán azul, para enfrentar a los de Avellaneda en la justa internacional.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Gustavo Álvarez probó a Marcelo Díaz en la primera formación que realizó en el entrenamiento. Foto: Javier Vergara/Photosport. JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

“A nivel internacional no tenemos que participar, tenemos que competir”. Esa fue la sentencia que realizó Gustavo Álvarez apenas Universidad de Chile goleó a Unión Española y se disponía a preparar el duelo ante Independiente de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El técnico de los azules quiere pelear en los dos frentes. En lo local tiene un sólo objetivo: ser campeón. Y en lo internacional, desea llevar lo más alto posible a sus dirigidos, por lo que en la práctica de este lunes probó dos fórmulas para enfrentar al equipo transandino y en ambas, el elemento clave era Marcelo Díaz.

Tras los ejercicios de rigor, el argentino repitió el dibujo táctico y los nombres con los que venció a los hispanos el pasado sábado. O sea, sus dirigidos formaron un 4-3-2-1 en el Centro Deportivo Azul y formó con Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Felipe Salomoni en defensa; Charles Aránguiz, Díaz e Israel Poblete en la línea de volantes; Javier Altamirano y Lucas Assadi turnándose en la creación y Lucas Di Yorio fue el hombre punta.

Pero Álvarez no quiere sorpresas este miércoles en el Estadio Nacional y en pleno entrenamiento experimentó con una nueva fórmula, donde el capitán de los estudiantiles pasaba al equipo de las reservas e ingresaba en su lugar, Nicolás Ramírez. El defensor que sufrió una luxación en el hombro derecho, ya está totalmente recuperado y tomó el lugar de Hormazábal en la última línea, para que este se transformara en lateral-volante y con ello, el equipo se parara con un 3-5-2.

Esquema que será protagonizado por casi los mismos futbolistas, pero sin el integrante de la Generación Dorada entre ellos. O sea, la U se parará con Castellón; Ramírez, Calderón, Zaldivia; Hormazábal, Poblete, Aránguiz, Salomoni, Altamirano; Di Yorio y Assadi.

Cuándo y dónde se enfrenta la U con Independiente

El partido de chilenos y argentinos es este miércoles 13 de agosto, a las 20:30 horas, en el Estadio Nacional.

Dónde ver el partido de la U en la Copa Sudamericana

El partido azules y rojos será transmitido de manera exclusiva por DirecTV, por lo que también se se encuentra disponible en su streaming llamado DGO.

Más sobre:La UUniversidad de ChileMarcelo DíazGustavo ÁlvarezCopa Sudamericana

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Congestión en Ruta 68: vehículo se incendia en plena autopista tras colisión

La alcaldesa de Washington califica de “inquietante” el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Trump

Estados Unidos y China extienden por 90 días más la suspensión de sus aranceles

“Chile más barato que nunca”: los argentinos que llegan al país de compras

Cómo opera la red de trabajadores informáticos de Corea del Norte que financia al régimen de Kim Jong Un

Los casos en los que ChatGPT aseguró estar en contacto con extraterrestres y advirtió de un apocalipsis

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

3.
Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

4.
El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

5.
El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Formalizan a directora de Educación por atropellar a un niño y darse a la fuga

Formalizan a directora de Educación por atropellar a un niño y darse a la fuga

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

Servicios

Temblor hoy, martes 12 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 12 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida

Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida

Congestión en Ruta 68: vehículo se incendia en plena autopista tras colisión
Chile

Congestión en Ruta 68: vehículo se incendia en plena autopista tras colisión

Temblor hoy, martes 12 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Violenta jornada en La Pintana: Un fallecido y tres heridos dejan distintas balaceras ocurridas en la comuna

Los detalles de la reunión entre Trump y Lip-Bu Tan, el CEO de Intel a quien le pidió la renuncia
Negocios

Los detalles de la reunión entre Trump y Lip-Bu Tan, el CEO de Intel a quien le pidió la renuncia

Dirección del Trabajo establece que polémico “certificado laboral” vulnera derecho a la no discriminación

CMF se defiende y responde a la banca que velan “por el desarrollo de todo el mercado, no solo (por) el de una industria en particular”

“Chile más barato que nunca”: los argentinos que llegan al país de compras
Tendencias

“Chile más barato que nunca”: los argentinos que llegan al país de compras

Cómo opera la red de trabajadores informáticos de Corea del Norte que financia al régimen de Kim Jong Un

Los casos en los que ChatGPT aseguró estar en contacto con extraterrestres y advirtió de un apocalipsis

“Mejor que turistas y trabajadores de hoteles”: el feroz ninguneo de histórico ruso ante el amistoso con Chile
El Deportivo

“Mejor que turistas y trabajadores de hoteles”: el feroz ninguneo de histórico ruso ante el amistoso con Chile

El clásico que puede marcar a Jorge Almirón y a un Colo Colo que rasguña un lugar en las copas

Copa Libertadores: arrancan los octavos de final con varios chilenos como protagonistas

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Un Beatle con resaca y un romance incipiente: curiosidades de A Hard Day’s Night la primera película de The Beatles
Cultura y entretención

Un Beatle con resaca y un romance incipiente: curiosidades de A Hard Day’s Night la primera película de The Beatles

Jennifer Aniston y la lucha de Matthew Perry contra las adicciones: “Me alegra que haya superado ese dolor”

¿Planes de nuevo disco? Bob Dylan pasó unos días en un estudio de grabación

La alcaldesa de Washington califica de “inquietante” el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Trump
Mundo

La alcaldesa de Washington califica de “inquietante” el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Trump

Estados Unidos y China extienden por 90 días más la suspensión de sus aranceles

Zelenski agradece el “claro apoyo” de los líderes de la UE a la “integridad territorial” de Ucrania

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos
Paula

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista