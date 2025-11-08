OFERTA ELECCIONES $990
    La honestidad de Fernando Ortiz pese al nuevo triunfo de Colo Colo: “No me salió nada de lo que practiqué en la semana”

    El entrenador del Cacique abordó el resultado que acerca a los albos a la zona de Copa Sudamericana. Eso sí, también reconoció que el trámite ante Unión Española no fue el esperado.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Fernando Ortíz abordó el triunfo de Colo Colo sobre Unión Española FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Colo Colo obtuvo un triunfo clave en su misión por acceder a la fase preliminar de la próxima Copa Sudamericana. El Cacique se sobrepuso a la expulsión de Jonathan Villagra y festejó en el estadio Santa Laura un 2-1 crucial sobre Unión Española, que se hunde en la zona de descenso.

    El conjunto albo sabe que cada victoria es fundamental para asegurar el boleto al segundo torneo más importante del continente. Actualmente, están octavos con 41 puntos, a dos unidades de distancia de Audax Italiano, último elenco que está sacando pasajes a la arena internacional. Eso sí, los itálicos todavía adeudan su compromiso de esta fecha.

    En ese sentido, a raíz de la magnitud de este resultado, desde el plantel albo valoraron la gran arremetida en la comuna de Independencia, aunque igualmente exhibieron una autocrítica. “Me quedo con el Colo Colo del segundo tiempo. Lo pudieron entender, lo llevaron a cabo y son los protagonistas de este deporte. El análisis lo voy a hacer un poco más tranquilo cuando vea el partido. Si puedo decir que no me salió nada de todo lo que practiqué en la semana. No salió absolutamente nada, pero el fútbol tiene estas cosas. Uno planifica y trata de ser claro, pero se sacó con mucho carácter”, partió diciendo el entrenador Fernando Ortiz en zona mixta.

    En esa línea, el estratega abordó el trámite del duelo frente a los hispanos, quienes fueron superiores por varios pasajes. “No soy de poner excusas. No tuvimos un buen primer tiempo y las cosas no salieron de entrada como esperábamos. Había que sobreponerse con actitud, garra y huevos. Queríamos abrir la defensa rival con los volantes y carrileros, pero nunca pudimos encontrar esos espacios”, agregó.

    En la dinámica de sinceridad, el argentino también reconoció que el sorpresivo tiro libre de Tomás Alarcón, que le dio los tres puntos a los de Macul, no estaba dentro de los planes. “No fue algo trabajado, la verdad. Pero sí sabíamos que al arquero rival le gustaba mucho salir a cortar centros. La viveza de Tomás, que lo vio y lo intentó, nos permite llevarnos una victoria”, afirmó.

    Por último, Ortiz trazó el rumbo en lo que resta de campeonato: “Hay que sumar, de la manera en la que venimos haciéndolo. Ganamos dos partidos de visitante, en canchas muy difíciles. Vamos prendidos, todos juntos, para sacar adelante el objetivo de ir a la Sudamericana”.

    Una vez se reanude la Liga de Primera tras la semana de elecciones presidenciales, Colo Colo se jugará una nueva ‘final’ en su misión por clasificar a torneos internacionales. Recibirá a Unión La Calera en el estadio Monumental.

    Más sobre:FútbolColo ColoUnión EspañolaLiga de PrimeraFútbol chilenoFernando Ortiz

