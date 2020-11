La inquietud de Holan: “Nos vamos a transformar en un equipo que juega mucho y entrena poco”

Ariel Holan otra vez se fue molesto con el arbitraje. El juez Nicolás Gamboa cobró un dudoso penal de Germán Lanaro que terminó siendo el 3-1 a favor de Curicó, cuando se jugaban los descuentos. Ya había cobrado dos penas máximas en la primera parte del partido. “Creo en la buena fe de los árbitros, sino me dedicaría a otra cosa, pero el penal no fue penal, qué le vamos a hacer”, se quejó.

Pese al polémico desempeño del réferi, fue autocrítico con el juego que mostraron los cruzados. “Fue un partido accidentado desde su base, con el generador que se quemó. Tuvimos que venir otra vez con la incomodidad que significaba jugar 40 minutos y no todo el partido. Creo que nos costó en esos 40 minutos hacer pie con nuestro fútbol. No pudimos imponer el juego. No pudimos entrar nunca en esos 40 minutos de la forma en que nos hubiese gustado”, analizó.

Y aunque ve bien preparado al plantel, al DT le preocupa el desgaste y la seguidilla de partidos que tendrán que afrontar, entre el Torneo Nacional y la Copa Sudamericana: “Es un año atípico, donde estuvimos cinco meses sin jugar al fútbol y el calendario se tuvo que apretar. En función de lo apretado del calendario viene la sucesión de partidos. Tendremos que dejar lo mejor de nosotros para pelear en los dos frentes".

“Lo veo bien (al plantel). Hicimos un buen balance. Estamos punteros en el campeonato y en octavos de final de la copa. Como dije, vamos a pelear en los dos frentes y estamos con la energía como para poder hacerlo. Sabemos que es un año atípico, que ha tocado enfrentar distintas situaciones y que jugando copa el calendario se hace más apretado aún”, agregó.

De todas formas, realizó un balance positivo, ya que pese a estar compitiendo en el ámbito internacional son exclusivos líderes del torneo local con 39 unidades. “El balance es positivo. Tenemos que seguir creciendo, a pesar de que nos vamos a transformar en un equipo que juega mucho y entrena poco, por la cantidad de partidos que vamos a afrontar; dedicándonos más a jugar que a entrenar. Este partido de hoy lo tomo como un partido extraño, desde que empezamos hasta que hoy se terminó. Fue todo extraño. Muy extraño. Hay que quedarse con el balance positivo de la primera rueda y arrancar con todo el domingo”, sostuvo, en referencia al duelo ante Cobresal, en San Carlos de Apoquindo.

Ante la venta de César Pinares y la llegada de nuevos refuerzos, Holan aseguró que jamás se ha mencionado el nombre de Ángelo Araos como posible incorporación. “De ese tema se ocupa Tati (Buljubasich) y cuando tiene algo, viene y me lo consulta. Y jamás hablamos de ese nombre. Ustedes saben que las incorporaciones son muy difíciles a esta altura del año por los reglamentos. Tenemos un plantel que está peleando y tratando de hacerse fuerte en las dos competencias”, cerró.