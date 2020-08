La ley de Pérez

Había tensión en la previa del Consejo de Presidentes de la ANFP. La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, advirtió que si no se aprobaban las sanciones por incumplimiento al protocolo sanitario, no haría nada más por el fútbol de lo que ya había hecho. Se trataba de una exigencia, una obligación para el retorno. Si la industria quería volver, la tipificación de los millonarios castigos tenía que ser ratificada. Y así fue: por unanimidad, los 33 elencos de Primera y Primera B dieron su visto bueno ayer a la serie de multas propuestas por el directorio, a las que se arriesgarán si no siguen al pie de la letra las normas antiCovid-19.

En el directorio había temor de no poder alinear a los clubes, principalmente a los de oposición y, en consecuencia, darle una señal negativa al gobierno. Por eso, previo a la votación, tomaron la palabra quienes no suelen hablar mucho: Marcelo Espina, Juan Tagle, Rafael González, Felipe Muñoz, Mosa, Cristian Ogalde y Cristian Aubert. Todos con discursos dirigidos a modificar el artículo transitorio número 3 del Código de Procedimiento y Penalidades.

Igual hubo discusión, en todo caso. Lorenzo Antillo, presidente de Audax y hasta hace poco candidato al sillón de Quilín, fue quien más insistió en que algunas multas eran muy altas, y más en tiempos de crisis económica. Su opinión fue compartida por varios más en el Zoom. Sin embargo, la urgencia por volver cuanto antes primó por sobre cualquier otra consideración y, finalmente, todos los clubes optaron por asentir. Y ceder a las exigencias de Pérez.

Milad celebró el resultado y, por primera vez, se refirió a una fecha concreta para el retorno: viernes 28 de agosto. Aunque solo para partidos pendientes y una fecha completa de Primera B. Algunos clubes pretenden adelantar en un día el regreso. La primera jornada completa de Primera sería el 6 de septiembre. Milad quedó en enviar a los equipos a la mayor brevedad lo que sería el fixture del retorno, con la programación de partidos. Un próximo Consejo debe aprobar fechas y la última palabra la tendrá Salud.

“Esto es algo histórico y demuestra que hay un compromiso de todas las instituciones del fútbol chileno para cumplir los compromisos en forma plena y, de esta forma, tratar de volver lo antes posible”, señaló. La ministra Pérez coincidió: “Esa unanimidad da muestra de un voto de confianza al trabajo de casi cinco meses que hemos realizado. Esperamos que sea un paso hacia adelante para poder asegurar a la brevedad el retorno a la competencia del fútbol profesional”.

El gallito del cordón

A nivel sudamericano, cuatro de 10 países ya aprobaron el cordón sanitario de la Conmebol: Paraguay, Venezuela, Ecuador y Brasil. Chile sigue a la espera. “Hemos concordado con el presidente de la comisión médica y con Pablo Milad esta semana para comenzar a trabajar en los protocolos que permitan autorizar al Minsal competencias de fútbol profesionales en nuestro país con clubes extranjeros”, afirmó la ministra Pérez. El problema es que el plazo para comunicar la localía de los participantes, Colo Colo y UC, vence el jueves. La Confederación se reunirá virtualmente con los clubes de Libertadores y Sudamericana para resolver dudas.