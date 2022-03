La ley del ex: Paulo Díaz le anota a San Lorenzo para darle la victoria a River

Paulo Díaz cumplió con la inexorable “ley del ex”. El zaguero de River Plate le convirtió a San Lorenzo de Almagro, para darle la victoria a los Millonarios por 1-0 en el Nuevo Gasómetro, en duelo correspondiente a la quinta jornada de la Copa de la Liga Profesional argentina.

Más allá de la victoria, el duelo comenzó con una complicación para los de Núñez, debido a la baja de su joya, Julián Álvarez. El delantero, vendido al Manchester City, sintió molestias en el calentamiento, con lo cual le cedió su lugar en la titularidad a Braian Romero.

En el mejor momento de River en el primer tiempo, se sanciona un penal para el Ciclón por mano del defensor Leandro González Pirez, la dupla de Paulo Díaz en la zaga central. En los 33′, ejecuta Nicolás ‘Uvita’ Fernández y el arquero Franco Armani desvía el balón con los pies. Más tarde, llegaría la principal acción del partido, con el chileno de protagonista.

En los 37 minutos, tras un tiro de esquina de Ezequiel Barco, Díaz se impone por arriba y cabecea para batir al longevo Sebastián Torrico. El ex Palestino no lo celebró. Más bien, pidió perdón a los hinchas azulgranas, por su pasado en Boedo, mientras sus compañeros lo abrazaban. Es el primer gol en 2022 para el seleccionado chileno. No anotaba desde el 25 de julio de 2021, en la goleada de River 4-0 a Unión de Santa Fe, por el torneo de primera división.

En el segundo tiempo, hizo su aparición para el local el delantero Nicolás Blandi. El jugador, de discreto paso por Colo Colo, retornó a San Lorenzo luego de una estadía breve en Unión. Blandi no incidió en el partido, que terminó con ventaja mínima. Este sábado, Marcelo Gallardo llegó a 200 triunfos en torneos oficiales, tanto nacionales como internacionales.

Con la victoria, River queda en el primer lugar del grupo A de la Copa de la Liga, con 10 puntos, producto de tres triunfos, un empate y una derrota.