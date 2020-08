La Liga tiene fixture: Pellegrini debuta con el Betis visitando al Alavés

Este lunes se hizo el sorteo del calendario de la liga española 2020-2021. Ya está definido el fixture completo del torneo hispano, que comenzará el 12 de septiembre. El Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo se estrenará como visitante. Será ante el Alavés, en Vitoria.

En las siguientes jornadas, los verdiblancos tendrán desafíos complejos. Su estreno de local será en la segunda jornada (20 de septiembre), recibiendo al Valladolid de Fabián Orellana. Y en la tercera también serán locales, pero ante el Real Madrid. El primer derbi sevillano será el 3 de enero de 2021, en el Benito Villamarín.

En la primera jornada, el Valladolid de Orellana enfrentará en Pucela a la Real Sociedad, que remeció el mercado de fichajes con la contratación de David Silva, quien salió del Manchester City.

La Liga no comenzará con todos sus integrantes. Los seis equipos que tuvieron que competir en agosto se enfrentarán entre ellos pero no desde la primera fecha. Barcelona, Real Madrid, Atlético, Sevilla, Getafe y Elche arrancan después porque sus temporadas acabaron más tarde que el resto y aún no arrancan el trabajo de la próxima. Al Atlético, el Barcelona, el Sevilla y el Elche, los que terminaron más tarde que todos, arrancarán recién en la tercera jornada del torneo.

El primer clásico entre azulgranas y merengues (seguramente sin Lionel Messi) será el 25 de noviembre, en el Camp Nou. El de la segunda rueda, en el Santiago Bernabéu, será el 11 de abril de 2021.

Primera fecha

Alavés - Betis

Barcelona - Elche

Cádiz - Osasuna

Real Madrid - Getafe

Valladolid - Real Sociedad

Atlético - Sevilla

Eibar - Celta

Granada - Athletic

Valencia - Levante

Villarreal - Huesca