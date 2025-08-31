La mesura de Daniel Garnero pese al renacer de la UC en el Claro Arena: “Nos falta convencimiento”

Universidad Católica conserva su invicto en el nuevo Claro Arena. El elenco cruzado supo reponerse a un marcador desfavorable y remontó el compromiso en el segundo tiempo para vencer por 2-1 a Cobresal en la Precordillera.

Gracias a este triunfo contra los nortinos, los estudiantiles se permiten seguir soñando con la posibilidad de acceder a torneos internacionales. Por ahora están en zona de Copa Sudamericana, con 36 unidades. Sin embargo, el objetivo mayor está en posicionarse en los lugares a la Libertadores (están a solo dos puntos de alcanzar dicho sitial).

En la Franja sacan cuentas alegres por este renacer en el renovado recinto, ya que suman dos partidos consecutivos con victorias en dicho escenario. No obstante, Daniel Garnero, el DT de los universitarios, establece la tranquilidad ante la llegada paulatina de resultados. “Nos falta convencimiento una vez que se circula el balón y ahí cambiar el ritmo de las jugadas. No es tan fácil ver esas situaciones, pero hay que intentarlo. Hoy fue un partido extraño, porque por momentos lo manejamos, pero por otros cometimos errores”, lanzó.

En esa línea, el estratega comentó los pasos a seguir tras el receso por las Eliminatorias Sudamericanas y el Mundial Sub 20. En sus palabras se percibe la mesura de cara a lo que resta de campeonato. “Vamos a ser pocos estas semanas, porque se nos van jugadores a la Selección Chilena, la Sub 20 y la Selección de Venezuela. Este partido va a ser ejemplicador para lo que venga, para indicar las cosas que hacemos mal y bien. Cuando no jugamos bien quedamos expuestos y nos atacan, y cuando lo hacemos bien generamos cosas. Lo que pone contento es que siempre ganar es mucho mejor que cualquier otra cosa. Hoy, encima, fue donde más generamos situaciones por resoluciones propias. Me deja tranquilo y conforme porque vi una reacción”, concluyó.