La pelea por la permanencia está al rojo: Limache derrota a Cobresal y devuelve a Unión Española a la zona de descenso

En el desarrollo de la fecha 24 de la Liga de Primera, Deportes Limache obtuvo un importante triunfo este sábado, para su objetivo de mantener la categoría. En la cancha sintética del Bicentenario Lucio Fariña de Quillota, los tomateros vencieron por 2-0 a Cobresal y salieron de la zona de descenso, devolviendo a la parte baja a Unión Española.

Los dos goles limachinos fueron en el primer tiempo. En los 30 minutos, el argentino Facundo Pons abrió el marcador. Después, en los 43′, llegó el 2-0 a cargo de Daniel ‘Popin’ Castro, mediante un lanzamiento penal. En el afán de revertir el panorama, los mineros tuvieron la complejidad de quedarse con uno menos apenas comenzado el segundo tiempo. César Munder se fue expulsado en los 46′ a raíz de una acción de juego brusco contra Yonathan Andía.

La pelea por evitar el descenso está que arde en el Campeonato Nacional. Con el triunfo de hoy, el equipo de Víctor Rivero salta al puesto 13º de la clasificación con 21 puntos y una diferencia de gol de -8. Este factor puede ser decisivo a la hora del orden de la tabla (así fue el año pasado con O’Higgins, que se salvó por este ítem). Pasó en la tabla a Deportes La Serena, que en el primer turno del día igualó 1-1 con Ñublense, Los papayeros también tienen 21 puntos, pero aparecen en la 14ª ubicación al tener una diferencia de -16.

Unión Española vuelve a estar en la zona de descenso. Los hispanos habían zafado luego de vencer a Huachipato, en el adelanto de la jornada, el domingo pasado. Los hispanos tienen 20 puntos (diferencia de -18) y ahora quedaron penúltimos. El colista sigue siendo Deportes Iquique, que cayó con O’Higgins, como local, y se hunde con 14 unidades.

En la pelea por la clasificación a las copas, Cobresal puede ser acechado por Colo Colo. Hoy, los mineros establecen el corte de los que van a la Copa Sudamericana, en el séptimo lugar con 38 puntos. El Cacique, que visita este domingo a Coquimbo Unido, está octavo con 34 unidades.