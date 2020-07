La reconstrucción de Colo Colo tras los incendios

Con el retorno a los entrenamientos, Colo Colo tendrá una de las misiones más difíciles: reconstruir la muy deteriorada relación entre la dirigencia y el plantel, después de uno de los conflictos más profundos que se recuerde. Luego de tres meses con los futbolistas acogidos a la polémica Ley de Protección al Empleo, este proceso no se anticipa tan sencillo, toda vez que la virulencia de las declaraciones ha ido dando paso a palabras mucho más conciliadoras.

Los jugadores volverán a las prácticas este jueves, día en el que se producirá un cara a cara, al menos virtual, entre la dirigencia y el plantel. “Se va tener que hablar en su momento, se van a tener que decir las cosas como son, siempre con respeto. Así fue durante toda la negociación. Ahí veremos si la relación se hace más fuerte o se quiebra definitivamente”, comentaba Esteban Paredes a La Tercera, el pasado 5 de julio.

Mientras que Aníbal Mosa señaló ayer a radio Cooperativa su deseo de poder conversar con los jugadores de manera más directa. “Me hubiese gustado que la hiciéramos presencial, porque creo que nosotros nos debemos una conversación en privado con los jugadores; necesitamos tener nuestro espacio de privacidad y decirnos un par de cosas para mirar el futuro. Creo que de esa manera vamos a poder reconstruir nuestra relación. No creo que sea una relación muerta. Para nada. Conozco a la mayoría de los que están en el plantel y tenemos la responsabilidad de recomponer nuestra relación”.

El delantero y el timonel volvieron a tener contacto. “Tuvimos una grata conversación, los afectos están ahí, los respetos también. Así que quedé muy contento con la conversación que tuve con Esteban. Hablamos de mirar el futuro y ver cómo arreglamos esto, de qué manera volvemos a generar nuestras confianzas”, reveló Mosa.

El dirigente aseguró que no pasará cuentas a fin de año al negociar las renovaciones de los referentes: “Hay que mirar hacia el futuro y para eso no podemos tener rencores entre nosotros. Las renovaciones deben pasar por una decisión deportiva”.

En este periodo, Paredes dejó de percibir más de $ 120 millones, mientras que otros jugadores, como Pablo Mouche, Nicolás Blandi y Gabriel Costa debieron soportar la burocracia de la AFC, que no les reconoció las cotizaciones por no tener cédula de identidad chilena, obligando a ByN a enviar los papeles acreditando que los jugadores estaban regla. No obstante, la amplia saturación que enfrenta la entidad social ralentizó el trámite, retrasando los pagos.

Durante estos meses, Blanco y Negro ha podido ahorrar cerca de $ 2 mil millones, aunque está en entredicho la cifra correspondiente a los 22 primeros días de abril, pues los jugadores afirman que sí mantuvieron una relación laboral con el club. La situación fue denunciada a la Dirección del Trabajo, que deberá pronunciarse en los próximos días. De ser favorable el fallo, los albos deberán cancelar cerca de $ 470 millones.

De todos modos, el escenario económico es crítico, ya que Aníbal Mosa anunció que proyectan cerca de $ 5 mil millones en pérdidas para este año, justo en medio de un delicado litigio con Umbro, por presuntos incumplimientos. Esta razón hace también que Gualberto Jara continúe en el cargo al menos hasta fin de año y que la posibilidad de sumar refuerzos en el corto plazo sea bastante inviable.

En lo más inmediato, los albos ya tienen listos los protocolos para recibir a los jugadores mañana y poder iniciar un regreso a algo un poco más parecido a la normalidad. “Colo Colo está en perfectas condiciones y los futbolistas se pueden quedar tranquilos porque está todo preparado para que puedan entrenar con suma tranquilidad”, avisó Marcelo Espina. Una tranquilidad que esperan retorne también en las relaciones interpersonales en una institución que hace mucho tiempo clama por un segundo de paz.