La Roja ya está en Caracas para enfrentar a Venezuela

La selección chilena ya está en Caracas. Pasadas las 21.00 horas la Roja arribó a Venezuela para enfrentar a la Vinotinto por la cuarta fecha de las Clasificatorias a Qatar 2020, e intentar conseguir los valiosos tres puntos. Los jugadores ya se encuentran en el hotel de concentración.

El vuelo de la Selección salió de Chile aproximadamente a las 13.00 horas desde Santiago. Para este partido Reinaldo Rueda recupera a Francisco Sierralta, que no pudo estar ante Perú por acumulación de amarillas.

La situación de Alexis Sánchez aún no es del todo clara y su titularidad no está confirmada. Sin embargo, las buenas actuaciones de Jean Meneses y Felipe Mora le dan tranquilidad al adiestrador colombiano, que seguramente apostará por una alineación que irá a buscar el triunfo ante una escuadra que no conoce de victorias en estas Clasificatorias, pero que fue un hueso duro de roer para Brasil, el pasado viernes.