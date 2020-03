La Roma no viajará a España después de que el vuelo no fuera autorizado por el coronavirus

La AS Roma ha confirmado este miércoles que no viajará a Sevilla, una vez que no fue autorizado su vuelo, para la disputa de la ida de los octavos de final de la Liga Europa que se debía jugar, a puerta cerrada, este jueves en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

"La Roma no viajará a España para el partido de la Liga Europa contra el Sevilla después de que el avión, procedente de Italia, no recibiera la autorización para aterrizar en España", comunicó el club italiano.

El Gobierno español anunció el martes la cancelación de los vuelos directos entre España e Italia a causa de la crisis generada por el coronavirus.

A la espera de que se pronuncie la UEFA respecto a qué pasará con el partido y con la eliminatoria, el equipo italiano rechaza viajar a Sevilla de otro modo que no sea el avión y ahora debe ser el organismo el que decida las medidas a tomar.

Hay que recordar que el Getafe, a través de su presidente Ángel Torres, también se ha negado a viajar a Italia para jugar contra el Inter de Alexis Sánchez.