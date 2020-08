La tarde de sufrimiento terminó mal para Joaquín Niemann

Nunca durante el The Northern Trust Invitational, Joaquín Niemann había estado sobre el par del TPC Boston. Eran 20 los hoyos jugados por el chileno entre el jueves y viernes y Joaco nunca aparecía vencido por el campo sede de la primera fecha de los Playoffs del PGA Tour. Pero el mal momento llegó, tal vez los peores minutos del nacional en las últimas semanas, en que anotó tres bogeys seguidos. Al final del día, esa seguidilla entre los hoyos 11 y 13 fue determinante para no dejarlo pasar el corte. Con +3 este viernes y par en total, el chileno no jugará el fin de semana.

Bien estuvo al principio el talagantino. luego de partir con un birdie tras atacar correctamente su primer hoyo disputado. el 10. Tras eso vinieron 45 minutos de terror. En el 11, un par tres, hizo tres putts y en las dos banderas siguientes tuvo problemas para no pasarse del green. Encima, en el hoyo 16 la pelota de Joaco se fue al agua y con un golpe de castigo marcaba otro bogey.

En ese momento al nacional se le ponía la tarde muy cuesta arriba, porque aunque partía el día en el puesto 30, el resto de los jugadores le sacaban uno tras otro golpes al campo en Norton, haciendo bajar y bajar a Niemann en la pizarra. El chileno estaba obligado a hacer algo más para soñar en jugar las rondas del fin de semana.

Parecía que lo lograba hasta el hoyo 4 e incluso hubo esperanzas tras el tiro de salida del 8, cuando dejó la pelota lista para birdie, pero no lo selló. Niemann quedó eliminado tras la segunda ronda por primera vez en uno de los tres torneos de los Playoffs que ha disputado en su carrera.

Joaquín Niemann disputará la próxima semana el BMW Championship, con la misión de quedar tras la cita entre los 30 mejores del circuito para acceder a la final, el Tour Championship. Con el corte fallado en Boston, el chileno debería bajar desde el puesto 26 a cerca de la ubicación 32.

Las grandes figuras del día en Massachussets fueron Scottie Scheffler y Dustin Johnson. El primero cerró el día con 59 golpes, gracias a 12 birdies y seis pares. Pero no será líder, pues después de él jugó Johnson, quien anotaba -7 en la ronda con cinco hoyos jugados, al final cerró con 60 palos.