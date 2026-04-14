La Titan Forest Patagonia alista su segunda versión con sede en Villa Cerro Castillo

Luego de convocar a cientos de ciclistas de distintos países y posicionar a la Región de Aysén en el circuito global del mountainbike, la Titan Forest Patagonia inicia una nueva etapa, trasladándose este 2026 a un nuevo escenario. Este año el circuito se desarrollará nada menos que en Villa Cerro Castillo, localidad que cuenta con uno de los paisajes más icónicos de la Patagonia chilena.

Siempre con el objetivo de posicionar la Patagonia de Aysén como un destino turístico y deportivo, la Titan Forest Patagonia nuevamente cuenta con el apoyo del Gobierno Regional y Sernatur Aysén, principales impulsores de la iniciativa, que busca consolidar la carrera no solo como un hito deportivo, sino también como una herramienta de desarrollo económico.

En el evento de lanzamiento, el propio gobernador regional, Marcelo Santana, señaló: “Eventos como la Titan Forest no solo posicionan a Aysén en el mapa mundial del deporte, sino que también generan un impacto económico concreto en nuestras localidades. Aquí se activan servicios turísticos, comercio local, transporte y empleo. Como Gobierno Regional, estamos impulsando una estrategia que combina deporte, turismo y desarrollo productivo, porque creemos en un Aysén que crece, que diversifica su economía y que genera oportunidades reales para sus habitantes”.

En esa línea, el foco de esta edición estará puesto en descentralizar la actividad turística y abrir nuevas rutas para el desarrollo de la zona, incorporando a Villa Cerro Castillo como protagonista. Así lo manifestó el director regional de Sernatur Aysén, Claudio Montecinos: “Villa Cerro Castillo representa exactamente lo que queremos proyectar: naturaleza única, experiencias auténticas y un destino que puede competir a nivel mundial. La Titan Forest es una vitrina para mostrarle al mundo todo lo que Aysén tiene para ofrecer”.

Una novedad para esta versión es que los participantes podrán elegir cualquiera de las dos modalidades disponibles: gravel y mountain bike. La salida y la meta serán compartidas en cada etapa para los dos pelotones, pero tendrán tramos exclusivos para cada disciplina.

Villa Cerro Castillo: el nuevo escenario

Ubicada en plena Carretera Austral y reconocida por sus paisajes de montaña, la localidad de Villa Cerro Castillo será el nuevo punto neurálgico de la competencia, albergando el campamento base y las rutas que recorrerán los participantes.

El alcalde de la comuna, Marcelo Jélvez, destacó el impacto que tendrá la llegada del evento: “Para Villa Cerro Castillo es una tremenda oportunidad. Este tipo de eventos no solo nos posiciona a nivel internacional, sino que también genera movimiento en el comercio local, en la oferta turística y en la visibilidad de nuestro territorio”, señaló.

Cabe señalar que Titan Forest Patagonia confirmó cuatro versiones en Chile, siendo esta la segunda. La competencia se realizará entre el 2 y el 5 de noviembre.