La U rechaza la idea de un torneo corto en el fútbol femenino: “Somos futbolistas todo el año”

Sin fecha de comienzo ni bases para el torneo, el nuevo campeonato del fútbol femenino aún es solo una intención. En medio de esa incertidumbre, la Universidad de Chile se refirió a un punto que ha ido tomando fuerza en los últimos días: por el considerable retraso, se piensa un torneo corto de seis meses.

Y es que recién este este jueves, el directorio de la ANFP, encabezado por Pablo Milad, se reunirá para discutir el borrador de las bases que someterá a la discusión del Consejo de Presidentes. Reuniones que tuvieron que haberse dado hace meses, pero que recién se llevarán a cabo en la segunda semana de marzo, cuando el torneo masculino ya lleva siete fechas jugadas.

En esa discusión saldrá la opción de realizar un torne corto, que dure seis meses y tenga 18 fechas. Algo que desde la ANUFF, asociación gremial que agrupa a las jugadoras, no se ve con buenos ojos. “Necesitamos urgentemente un campeonato que nos entregue, primero, estabilidad laboral y, segundo, nos proteja en términos de calidad deportiva. Un campeonato corto pone en riesgo estos factores. Las actividades deportivas de este año, como los los Juegos Panamericanos, no son una razón para que nuestro campeonato, a diferencia del masculino, dure entre 5 y 6 meses”, establece Catalina Quezada, directora del organismo.

A ella ahora se sumó la Universidad de Chile. El cuadro laico realizó un video con los futbolistas del club, Anita Gutiérrez, Bárbara Sánchez, Cristobal Campos y Nicolás Guerra. Ahí los cuatro se van alternando para entregar un mensaje claro sobre este torneo corto: “Este jueves se votan las bases del Campeoanto 2023 y lamentablemente está tomando fuerza la idea que dure solo seis meses. En la U todos estamos esperando que esto no se concrete y que el campeonato se juegue hasta diciembre como siempre debe ser. Nosotras somos futbolistas todo el año, entrenamos como profesionales y no queremos que el fútbol femenino retroceda En la U no nos perdemos y esperamos que el resto de los clubes tampoco lo hagan”, relatan en el registro.

Cabe destacar que una de las principales razones para promover este certamen de seis meses, es que durante esta temporada habrán dos eventos que compliquen el calendario: La realización de los Juegos Panamericanos y de la Copa Libertadores. Eso sí, el fútbol masculino no sufrió modificaciones por dichos acontecimientos, por lo que genera molestia que solo afecte a las mujeres.