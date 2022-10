La U y Unión Española concretan al fin el duelo de ida de la llave que busca al segundo finalista de la Copa Chile

La segunda semifinal de la Copa Chile en la que Universidad de Chile y Unión Española esperan meterse al choque definitivo se desarrollará por fin este miércoles. Luego de diversos cambios de programación, sede y horario, finalmente el duelo de ida quedó fijado para este miércoles 26 de octubre a partir de las 18.00 horas en el estadio CAP de Talcahuano.

Las limitaciones que ha recibido el conjunto universitario para encontrar recintos deportivos le pasó una vez más la cuenta y de paso provocó el descontento de los hispanos en más de una ocasión.

Ahora ya con todo definido, Universidad de Chile y Unión Española se medirán para transformarse en el segundo finalista de la competencia, donde ya los espera Magallanes.

Un título que es altamente esperado tanto por los laicos como por los rojos por los premios que ofrece. Quien levante la copa clasificará a la Copa Libertadores como Chile 4, tendiendo que ingresar disputando la Fase 2 de la competencia. Allí se enfrentarán con un rival por sorteo en duelos de ida y vuelta. Quien gane deberá medirse con otro para recién clasificar a la Fase de Grupos.

Una clasificación que le permitiría a la U conseguir inscribirse en una competencia internacional a pesar de que a falta de dos fechas necesitan un punto para olvidarse del descenso. Lo mismo para los hispanos que quedaron fuera de la pelea de ir a la Libertadores por la tabla, donde, tras un paupérrimo cierre, están a tres puntos de ingresar a la zona que da cupos para la Copa Sudamericana.

Además, el título de la Copa Chile entrega la posibilidad de jugar la Supercopa 2022, el primer duelo de la temporada 2023, trofeo que se juega en un partido único con el campeón del Torneo Nacional. Es decir, los azules podrían comenzar el año enfrentando a Colo Colo.

El aplazamiento

Por el lado de Unión Española, imponerse en la llave también les significaría encontrar justicia ante la “incertidumbre” que acusaron por los constantes cambios de programación del duelo.

Cabe recordar que el duelo entre ambas escuadras estaba programado en un inicio para el 16 de octubre. El estadio Elías Figueroa de Valparaíso fue el recinto que habían reservado los laicos para desarrollar el juego. Sin embargo, la Delegación Presidencial de la región comunicó que el enfrentamiento no se podía llevar a cabo por el poco plazo para organizar las medidas de seguridad.

Ello provocó la inmediata respuesta desde Plaza Chacabuco. “Como es de conocimiento público, ayer se informó por parte de Estadio Seguro que el partido no podría disputarse en el Estadio Elías Figueroa Brander por motivos de seguridad. Al respecto, hemos expuesto que nuestra intención siempre ha sido resolver nuestros duelos en cancha. No obstante, lamentablemente esta situación -que se ha convertido en habitual y lesiva en nuestro fútbol- nos invita a marcar un precedente. Por tal motivo hemos enviado una carta formal al Presidente de la Federación de Fútbol Chile para que se tengan en cuenta los antecedentes y se sancione como corresponda esta evidente irregularidad”, publicaron los rojos en un comunicado oficial.

Además acusaban que “a falta de una correcta previsión del partido antes señalado ha perjudicado nuestra planificación deportiva y trastocado el normal desarrollo de nuestra preparación de cara una instancia importante como es la semifinal de un torneo oficial de nuestra liga”. Y agregan que “no resulta aceptable la incertidumbre a que estamos sometidos a 24 horas de la fecha del eventual partido como tampoco tener antecedentes sobre su desarrollo”.

A su vez indicaron que “rechazamos de plano una posible reprogramación del partido en una nueva fecha y horario” e instaron a que la ANFP aplicara el artículo 23 de las bases para que “constituya un ejemplo que aporte en una mejor profesionalización de la actividad”.

Finalmente, el lunes 17 de octubre la ANFP reprogramó el duelo para el 26 del mismo mes en Valparaíso a partir de las 19.00 horas, pero al día siguiente informaron que el recinto no estaría disponible por unos trabajos de reparación. Finalmente el día 19 la U aseguró el estadio CAP de Talcahuano para el desarrollo de la semifinal de ida, cambiando a su vez el horario a las 18.00 horas.

Y como último detalle quedó el valor de las entradas para los hinchas de Unión Española, pues en un principio se informó que el valor de los tickets para ellos sería de $42.900. Aunque desde la U reconocieron que se trató de un error y que estaban trabajando para su rectificación. Finalmente el precio de los boletos para la fanaticada forastera quedó en $9.900.

La confianza de Miranda

Sebastián Miranda se refirió al Choque contra Unión Española y a la situación de Pablo Aránguiz. Foto: Agencia Uno.

En la previa del duelo entre la U y Unión Española, el técnico de los azules tomó la palabra para referirse al duelo. “Yo asumo la responsabilidad desde el lugar que estoy, y se lo importante que es representar a la U, donde tenemos que ser protagonistas siempre. Ahora, que pasemos a ser candidatos, creo que era impensado hace un mes”, comentó en conferencia de prensa.

“Sabemos que nos vamos a encontrar ante una Unión que, si bien no ha mostrado regularidad, si ha mostrado una cara distinta en Copa Chile. Tiene un funcionamiento bastante bueno”, reconoció el DT.

También trató la marginación de Pablo Aránguiz quien es acusado de agredir y amenazar a un guardia. “Sobre el hecho no me puedo referir, porque hay un tema que el club está recabando toda la información, pero lo que sí tengo que decir es que Pablo ayer llegó en perfectas condiciones, estuve conversando con él y me contó todo lo sucedido”, aseguró.

“;Me molesta no poder contar con todos los jugadores, sobre todo cuando son cosas que no pasan en la cancha. Eso me frustra, me condiciona, porque no puedo tener a todos los jugadores a disposición”, añadió.

Sobre la idea de que la U pueda dar el primer golpe y tomar una buena ventaja expresó que “me encantaría poder asegurar la llave en el primer partido, pero también hay un rival que quiere ganar el partido. Hay un partido de vuelta que, independiente del resultado, hay que disputarlo de la misma manera”.

Por último se refirió a la opción de conseguir el título y la clasificación a la Libertadores. “El premio puede ser muy grande, y podemos terminar de gran manera un año que ha sido complicado”, cerró.