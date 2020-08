La UC no quiere más multas: San Carlos estrena nueva iluminación

Universidad Católica estrenará este sábado ante Unión Española su nuevo sistema de iluminación, que cuenta con dos torres adicionales que se sumarán a las cuatro ya existentes en San Carlos Apoquindo.

Ambos postes fueron instalados en las tribunas centrales del estadio (Sergio Livingstone y Alberto Fouilliuox), en el marco de las mejoras a las que ha sido sometido el recinto.

No será la única transformación, ya que las antiguas torres tendrán la misma tecnología que las nuevas. Así, el reducto cruzado totalizará 166 luminarias LED, lo que le permitirá cumplir con el reglamento de la Conmebol de 1.300 lux para 2022.

Precisamente, este cambio también tiene como objetivo evitar las millonarias multas de la Confederación por no cumplir con los estándares de iluminación que exige el organismo desde 2019. De hecho, muy pocos estadios en Chile las cumplen, como el Nacional y el Ester Roa de Concepción.

De hecho, el año pasado, el ente rector del fútbol sudamericano le retuvo de sus premios a los cruzados US$ 210 mil por no reunir los requisitos en esta materia, es decir, US$ 70 mil por cada uno de los tres partidos disputados como local en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Nos hubiese encantado poder estrenar este nuevo sistema de iluminación con nuestros hinchas en el estadio, pero de todos modos creemos que en sus casas podrán apreciar la diferencia en la luminosidad de la cancha, lo cual mejorará notablemente la experiencia de los hinchas, futbolistas y todos quienes vean nuestros partidos por televisión. Este nuevo sistema de iluminación, que hemos instalado gracias a una importante inversión, también se podrá utilizar en el proyecto de modernización de nuestro recinto”, señaló Juan Pablo Pareja, gerente general de Cruzados.

Las luminarias proceden de la firma Musco Lighting, que ha trabajado en estadios como el Emirates (Arsenal), Wimbledon Center y Tenis US Open New York, entre otros. Según informó el club, este cambio le permitirá a la UC generar un importante ahorro en energía y realizar shows de luces en el futuro. Y también recuperar los US$ 210 mil retenidos en 2019, ya que cumplirán con la normativa un año después de la multa. De no haberlo hecho ahora, sino que el próximo año, los recursos se habrían quedado en la Conmebol, apuntan en la precordillera.