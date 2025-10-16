SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

“Llamamos a adoptar soluciones más equilibradas”: el reproche de la UC a la Delegación Presidencial de Valparaíso

El conjunto cruzado publicó un comunicado donde difiere con una medida organizacional que incumbe a sus hinchas: "Consideramos que esta disposición afecta directamente a nuestra gente", señalaron.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Cruzados cuestionó una medida de la Delegación Presidencial previo al cotejo ante Everton. Foto: Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Universidad Católica tiene un partido crucial ante Everton. Este domingo 19 de octubre, los cruzados visitarán el Sausalito, en un duelo clave para continuar en la pelea por el Chile 2. También será la antesala del Clásico Universitario ante la U, encuentro que se jugará el domingo 26 en el Claro Arena.

Para el enfrentamiento contra los estudiantiles, los ruleteros pidieron un aforo de 13.500 espectadores. El cotejo genera expectación, ya que Everton no juega de local desde el 18 de agosto, en la victoria por 3-1 ante Deportes La Serena. Se cumplirán dos meses y un día sin jugar en el recinto viñamarino.

No obstante, las medidas para la realización del cotejo, que inciará a las 15 horas, no impactaron de buena manera en la UC. La Delegación Presidencial de Valparaíso estipuló que el ingreso de los cruzados será entre las 12 y 13.30 horas, lo que provocó un comunicado oficial para cuestionar la disposición.

“Cruzados manifiesta su desacuerdo con la medida adoptada por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso que obliga a los hinchas de la UC a ingresar al Estadio Sausalito entre las 12.00 y 13.30 horas para el partido frente a Everton de Viña del Mar, programado para las 15.00 horas de este domingo. Consideramos que esta disposición afecta directamente a nuestra gente al exponerla durante un tiempo prolongado a la intemperie y a esperas innecesarias antes del inicio del encuentro”, escribieron en un comunicado oficial.

La entidad presidida por Juan Tagle llama a revisar la medida: “Si bien entendemos y compartimos la importancia de garantizar la seguridad de todos los asistentes, creemos que este objetivo se puede alcanzar sin imponer medidas que terminan perjudicando a una de las parcialidades, más aún si no hay antecedentes recientes de conflictos entre las hinchadas. Existen mecanismos de control y acceso diferenciados que permitirían un ingreso ordenado y seguro sin afectar injustificadamente a los hinchas de Universidad Católica, tal como ha ocurrido antes en el mismo estadio Sausalito. Por lo mismo, hacemos un llamado a revisar esta decisión y adoptar soluciones más equilibradas que resguarden la seguridad de las personas sin afectar la experiencia de quienes acompañan y alientan a nuestro equipo”, continúa el escrito compartido en sus redes sociales.

Más sobre:FútbolFútbol NacionalCampeonato NacionalLiga de PrimeraUniversidad CatólicaUCCruzadosJuan TagleEverton

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump amenaza con “ir y matar” a miembros de Hamas tras enfrentamientos con milicias rivales en Gaza

Quince voces jóvenes para la nueva crónica chilena

Consejero del BC: “Si bien hay espacios para seguir bajando en algo las tasas, ese proceso tiene que ser muy cuidadoso”

Los otros ministros que dejaron el gobierno de Boric tras verse envueltos en polémicas

Minsal lanza nueva herramienta online para monitorear el estado alimenticio de la población

Los procedimientos que restan para que la eutanasia pueda ser aplicada en Uruguay tras aprobación de histórica ley

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

3.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

4.
Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

5.
Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la Sub 20: “Nicolás Córdova tiene rigidez cognitiva; cree que tiene la verdad absoluta”

Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la Sub 20: “Nicolás Córdova tiene rigidez cognitiva; cree que tiene la verdad absoluta”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Servicios

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes
Chile

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Los otros ministros que dejaron el gobierno de Boric tras verse envueltos en polémicas

Minsal lanza nueva herramienta online para monitorear el estado alimenticio de la población

Consejero del BC: “Si bien hay espacios para seguir bajando en algo las tasas, ese proceso tiene que ser muy cuidadoso”
Negocios

Consejero del BC: “Si bien hay espacios para seguir bajando en algo las tasas, ese proceso tiene que ser muy cuidadoso”

La despedida de Diego Pardow del Ministerio de Energía

Día mundial del pan: ¿Cuánto gastan las familias al mes y cuál es el consumo per cápita?

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile
Tendencias

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)

Uruguay aprobó su ley de eutanasia: quiénes podrán acogerse a este derecho

“Llamamos a adoptar soluciones más equilibradas”: el reproche de la UC a la Delegación Presidencial de Valparaíso
El Deportivo

“Llamamos a adoptar soluciones más equilibradas”: el reproche de la UC a la Delegación Presidencial de Valparaíso

Desafiando a los minutos Sub 21: la formación sin juveniles que prepara Colo Colo para visitar al puntero Coquimbo Unido

La locura no para: hinchas de Coquimbo Unido agotan las cuatro mil entradas adicionales para el duelo ante Colo Colo

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Finde

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Quince voces jóvenes para la nueva crónica chilena
Cultura y entretención

Quince voces jóvenes para la nueva crónica chilena

La Misteriosa Mirada del Flamenco tiene calurosa recepción en FICValdivia y confirma acuerdo para EE.UU.

Alberto Fuguet y la nueva vida de Missing: “Cualquiera que escriba de su familia debe aspirar a que le quede la cagada”

Los procedimientos que restan para que la eutanasia pueda ser aplicada en Uruguay tras aprobación de histórica ley
Mundo

Los procedimientos que restan para que la eutanasia pueda ser aplicada en Uruguay tras aprobación de histórica ley

Las memorias póstumas de la mujer que acusó a Epstein: “El príncipe Andrés creía que tener sexo conmigo era su derecho”

Trump y Putin acuerdan una reunión en Budapest para “poner fin” a la guerra de Ucrania

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo