“Llamamos a adoptar soluciones más equilibradas”: el reproche de la UC a la Delegación Presidencial de Valparaíso

Universidad Católica tiene un partido crucial ante Everton. Este domingo 19 de octubre, los cruzados visitarán el Sausalito, en un duelo clave para continuar en la pelea por el Chile 2. También será la antesala del Clásico Universitario ante la U, encuentro que se jugará el domingo 26 en el Claro Arena.

Para el enfrentamiento contra los estudiantiles, los ruleteros pidieron un aforo de 13.500 espectadores. El cotejo genera expectación, ya que Everton no juega de local desde el 18 de agosto, en la victoria por 3-1 ante Deportes La Serena. Se cumplirán dos meses y un día sin jugar en el recinto viñamarino.

No obstante, las medidas para la realización del cotejo, que inciará a las 15 horas, no impactaron de buena manera en la UC. La Delegación Presidencial de Valparaíso estipuló que el ingreso de los cruzados será entre las 12 y 13.30 horas, lo que provocó un comunicado oficial para cuestionar la disposición.

“Cruzados manifiesta su desacuerdo con la medida adoptada por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso que obliga a los hinchas de la UC a ingresar al Estadio Sausalito entre las 12.00 y 13.30 horas para el partido frente a Everton de Viña del Mar, programado para las 15.00 horas de este domingo. Consideramos que esta disposición afecta directamente a nuestra gente al exponerla durante un tiempo prolongado a la intemperie y a esperas innecesarias antes del inicio del encuentro”, escribieron en un comunicado oficial.

La entidad presidida por Juan Tagle llama a revisar la medida: “Si bien entendemos y compartimos la importancia de garantizar la seguridad de todos los asistentes, creemos que este objetivo se puede alcanzar sin imponer medidas que terminan perjudicando a una de las parcialidades, más aún si no hay antecedentes recientes de conflictos entre las hinchadas. Existen mecanismos de control y acceso diferenciados que permitirían un ingreso ordenado y seguro sin afectar injustificadamente a los hinchas de Universidad Católica, tal como ha ocurrido antes en el mismo estadio Sausalito. Por lo mismo, hacemos un llamado a revisar esta decisión y adoptar soluciones más equilibradas que resguarden la seguridad de las personas sin afectar la experiencia de quienes acompañan y alientan a nuestro equipo”, continúa el escrito compartido en sus redes sociales.