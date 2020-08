La UEFA introduce cambios en las reglas que favorecen a los arqueros

En un penal, el arquero tiene casi todas las de perder. La proporción de disparos atajados en relación a los convertidos favorece claramente a los atacantes. El golero, además, está apercibido. Sabe de antemano que no puede adelantarse. Y que si lo hace, debe ser amonestado. Sin embargo, al menos para la UEFA, llegó el momento de favorecerlo en algo, al menos en ese decisivo momento.

El organismo que rige al fútbol europeo introdujo modificaciones en dos reglas que atañen directamente a los lanzamientos ejecutados desde los doce pasos, que son aplicables desde el reinicio de la Champions League y la Europa League.

El cambio en la regla 14, establece que el portero no será amonestado cuando incurra en la infracción por primera vez. “Una infracción por parte del portero no es penalizada si un lanzamiento de penal no encuentra portería o rebota de la misma (sin un toque del portero) a menos que dicha falta afecte claramente al lanzador. El portero, además, será advertido por la primera infracción. Después, recibirá una tarjeta amarilla por cualquier otra infracción; mientras que el lanzador será penalizado si él y el portero “hacen una infracción en el mismo momento”, explica el organismo.

En la regla 10, en tanto, se estableció que no habrá amonestaciones en las definiciones a través de lanzamientos desde los doce pasos.