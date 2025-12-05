Las claves para entender la última jornada de la Liga de Primera
El torneo nacional llega a su fin. Con Coquimbo Unido coronado hace varias semanas, están en juego los cupos para la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y el segundo descenso. En El Deportivo
La liga de Primera llega a su fin. Hace varias semanas, el torneo nacional tiene un campeón: Coquimbo Unido. Los piratas realizaron una campaña histórica y consiguieron el primer título de su existencia en la máxima categoría del fútbol local.
En la última jornada hay mucho en juego. Universidad Católica, O’Higgins y la U bregan por el segundo cupo en la fase grupal de la Copa Libertadores. Colo Colo, en tanto, intentará salvar el año ingresando a la Copa Sudamericana. En la parte baja, consumado el descenso de Unión Española, se definirá al segundo caído. Iquique, Everton y La Serena sufren con esa opción.
