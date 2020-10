Las razones que le cierran las puertas de Colo Colo a Borghi

El legado de Claudio Borghi en Colo Colo es algo que los hinchas no olvidan. El Bichi logró tres títulos con los albos y llegó a la final de la Copa Sudamericana, comandando uno de los mejores equipos de Colo Colo desde el título de la Libertadores de 1991. Matías Fernández, Claudio Bravo, Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Jorge Valdivia fueron algunos de los grandes jugadores que conformaron ese inolvidable plantel. Ese recuerdo pone al campeón del mundo argentino siempre en las listas para volver a ponerse el buzo del Cacique.

Ayer, en la reunión de directorio de la quebrada mesa de Blanco y Negro, el actual comentarista volvió a salir a la palestra. Alfredo Stöhwing, miembro del bloque opositor a Aníbal Mosa, propuso el nombre del transandino como opción a la banca, que tiene como principal candidato a Gustavo Quinteros. Sin embargo, Marcelo Espina recordó las declaraciones de Borghi en contra del actual presidente de la concesionaria, lo que le cerró las puertas.

“Veo difícil que con este presidente (Anibal Mosa) pueda llegar a Colo Colo. Su forma de trabajar me causa problemas pese a que la interna del club habla bien de él, pero lo veo lejano”, expresó hace un poco más de un mes en conversación con el diario La Cuarta. Ahí, además, agregó: "Lo encuentro a veces muy demostrativo en cosas que para mí un presidente no debería tener. Estar con la camiseta de fútbol como un hincha más, no me gusta”.

En julio también se lanzó contra el comerciante de origen sirio. “Jamás le cerraré las puertas a Colo Colo, lo que pasa es que con este presidente no tengo posibilidades de convivir”, expresó desde su tribuna en el CDF.

Ese historial de declaraciones de Borghi fue recordado por Harold Mayne-Nicholls para descartarlo. “preguntaron por Claudio. En lo personal tengo una buena relación con él, pero él ha dicho en reiteradas ocasiones, mientras esté (Aníbal) Mosa él no va a dirigir Colo Colo”, dijo en la conferencia de prensa que brindó ayer. “Sería una de esas carreras del hipódromo en las que un caballo parte descartado. Es imposible tratar de acercarse a alguien que no quiere estar”, agregó.

Tampoco es un misterio que el extécnico de la selección chileno tiene buena relación con el bloque vialista, ya que su etapa dorada en Colo Colo se dio bajo la administración de Gabriel Ruiz Tagle. De hecho, cuando renunció Pablo Guede tras la llegada del exministro del Deporte, reconoció su nexo. “Para mí es un problema que siempre salga mi nombre, con Gabriel hay una cercanía, también con su familia”, expresó en un momento en que su nombre sonaba para sentarse en la banca alba.

Con esos antecedentes y por más que exista presión del hincha colocolino, la llegada de Claudio Borghi a Macul es una quimera.