LeBron James le responde a Trump: “El básquetbol no está triste por perderle como espectador”

LeBron James enfrenta a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos mostró su molestia por el respaldo que los basquetbolistas de la NBA le han dado al movimiento Black Lives Matter, una postura institucional, pues el piso de las cancha que albergan la reanudación de la competencia muestran la leyenda, que responde a la muerte de George Floyd. “Cuando veo gente arrodillada durante el partido y sin respetar nuestra bandera y nuestro himno nacional, lo que hago es apagar el partido”, declaró el mandatario en una entrevista telefónica con el programa “Fox & Friends”, de Fox News.

“Es vergonzoso. Trabajamos con ellos -la NBA- para tratar de volver, estuve presionando para que volvieran. Y entonces los veo a todos arrodillados durante el himno. Eso no es aceptable para mí. Cuando los veo arrodillarse durante el partido, solo desconecto. No tengo ningún interés en el partido. Y permítanme decirles esto, muchas otras personas tampoco”, insistió Trump.

La estrella de Los Ángeles Lakers le respondió con dureza a la autoridad. “Creo que el mundo del baloncesto no está triste por perderle como espectador. No nos podía importar menos”, declaró en la conferencia de prensa posterior al duelo ante Oklahoma City Thunder. “El baloncesto puede continuar sin sus ojos puestos en él. Puedo hablar en nombre de todos los que amamos el baloncesto, no podía importarnos menos”, reforzó.

Luego intentó aclarar el gesto de arrodillarse. “Cuando escuchas las entrevistas tras el partido te das cuenta de que arrodillarse no tiene nada que ver con la bandera, ni los soldados, ni las personas que hacen que nuestro país siga siendo un país libre”, sentenció LeBron.