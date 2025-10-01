Leyenda del Liverpool anuncia que está en bancarrota

El exfutbolista John Barnes, quien destacó como una de las figuras más reconocidas del fútbol inglés de la mano del Liverpool y la selección de los Tres Leones, se declaró en bancarrota a los 61 años después de que su empresa, John Barnes Media Limited, acumulara una deuda de 1,5 millones de libras esterlinas, poco más de dos millones de dólares, según a revelado The Telegraph.

La orden fue emitida el 23 de septiembre por el Tribunal Superior de Justicia después de que fuera presentada por la HM Revenue & Customs (departamento del Gobierno del Reino Unido responsable de la recaudación de impuestos) a principios de agosto.

En el proceso judicial se reveló que la mayor parte de la deuda corresponde a obligaciones fiscalas impagas. Según el informe, la empresa debía 984.000 dólares por concepto de IVA, contribuciones a la seguridad social y retenciones salariales.

Además, se incluyen en la lista otros US$ 585.000 a acreedores no garantizados, un préstamo de directores por US$ 286.000 y otros costos de liquidación que ascienden a US$ 72.000.

Si bien Barnes ha estado en los últimos años devolviendo dinero a la Agencia Tributaria con el fin de saldar las deudas, los problemas comenzaron en 2010. Después de 13 años, en 2023, logró evitar una declaración de quiebra tras pagar en el último momento una factura por US$ 302.000.

Mike Smith, investigador jefe del Servicio de Insolvencia, dijo que “las personas y las empresas que no pagan los impuestos que deberían privan al Gobierno de la financiación que necesita para proporcionar servicios públicos vitales e inversiones en áreas como escuelas, hospitales y carreteras”.

“Esta inhabilitación debería servir como elemento disuasorio para otros directores de que, si no pagan sus impuestos mientras destinan dinero a otras actividades, corren el riesgo de ser expulsados”, complementó.

A pesar de todo lo anterior, Barnes se ha mostrado tranquilo en este proceso, tal como lo señaló hace algún tiempo en el pódcast All Things Business. “Aparte de unas cuantas noches sin dormir, no ha tenido un gran impacto en mí porque ves cómo está el mundo. Ves a personas que lo pasan mucho peor que yo”, afirmó.

Allí también reveló que sus esfuerzos estaban destinados a generar ingresos con los que poder pagar a la Agencia Tributaria. “Lo he reducido, pensé que lo había reducido a un año, así que esta nueva situación es un golpe”, reconoció.

En cuanto al origen de su situación financiera, apuntó a que “confié en personas equivocadas y fui víctima de engaños”, hechos que le valieron perder cerca de 1,9 millones de dólares en cuatro años.

La vida fuera de las canchas

La carera deportiva de John Barnes lo llevó por diversos clubes de Inglaterra, destacando sus pasos por Watford, Liverpool y Newcastle. Sus buenas actuaciones lo llevaron a la selección inglesa entre 1985 y 1995, disputando 79 partidos y marcando 11 goles.

Tras su retiro como futbolista profesional en 1999, desarrolló una carrera como entrenador, llegando a equipos como el Celtic de Escocia e incluso tomó el mando de la selección de Jamaica. También se mantuvo como comentarista deportivo.