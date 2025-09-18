Lienzos y fuegos artificiales afuera del hotel: hinchas de Alianza Lima calientan el duelo ante la U en Sudamericana

Hinchas de Alianza Lima lanzaron fuegos artificiales en el hotel de concentración de la U.

Universidad de Chile va por el sueño continental. El cuadro azul se medirá ante Alianza Lima en Perú, en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde buscarán dar el primer paso para meterse entre los cuatro mejores del certamen.

Este jueves 18 de septiembre, la U afrontará un duelo crucial. Eso sí, el partido se empezó a vivir con anticipación. En la noche previa, hinchas del cuadro incaico realizaron una serie de desmanes a las afueras del hotel de concentración de los estudiantiles.

En la madrugada de este jueves, el Comando Svr, la barra brava de Alianza Lima, lanzó fuegos artificiales y bombas de estruendo con el objetivo de perturbar el descanso del plantel azul. Sucesos que, a esta altura, una práctica recurrente en el fútbol sudamericano.

En ese sentido, la parcialidad peruana no ha tenido problemas para manifestarse en contra de la U. Primero, por su reconocido e histórico lazo con Colo Colo. No obstante, también porque el partido de este jueves se lo toman como una revancha tras la polémica serie de cuartos de final de Copa Libertadores en 2010.

Así incluso lo señalaron desde la regencia del club peruano: “Hay una revancha histórica con la U. de Chile”, aseguró hace unas semanas Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas del Perú (antes Fondo Blanquiazul), principal acreedor del club.

🇵🇪🇨🇱 "Hoy no duermes" | Integrantes de Comando Svr [Alianza Lima] encendieron, durante la madrugada, fuegos artificiales en los exteriores del hotel de concentración de la Universidad de Chile en Lima, precio al partido de hoy por Copa Sudamericana. pic.twitter.com/GZxaGwg8YI — Barra Brava Photos (@barrabravaphot) September 18, 2025

Los burlescos y violentos lienzos

No obstante, la hinchada de Alianza Lima no solo se quedó con los disturbios a las afueras del hotel ubicado en la zona de San Isidro, sino que también desplegó una serie de lienzos contra la U. Estos aparecieron en diferentes sectores de la capital peruana. La barra, de hecho, hizo público todo a través de sus redes sociales.

Los paños estaban ligados a la controversial llave contra Independiente y el fallo positivo para los azules. “Conmebol, hijos de perra, nosotros también queríamos pegarles”, indica uno de los lienzos.

“No agredir, corren calatos. Lloran por TV y así clasifican” o “La perra de Sudamérica. Eres la vergüenza internacional, das el culo por clasificar”, señalaron otros.